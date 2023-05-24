阿斯顿·马丁2026年与本田开展动力单元合作

对于成功达成这次合作，阿斯顿·马丁性能技术公司集团首席执行官马丁·惠特马表示：“我们与本田的未来厂商伙伴关系，是阿斯顿·马丁在F1雄心勃勃的计划中最后的拼图之一。”

2020年本田宣布将在2021赛季结束后关闭公司的F1项目，并且在次年马克斯·维斯塔潘使用其引擎首次赢得车手世界冠军后如期退出F1。不过作为协议的一部分，日本制造商在将动力单元IP打包出售给红牛之后，依旧为奥地利公司新成立的动力系统公司提供技术支持，而且将持续到2025赛季结束。

F1将在2026年启用新的引擎规则，届时将保留涡轮和MGU-K，舍弃MGU-H，但动能产生的能量将是目前规则下的三倍，同时在目标突破1000匹马力的同时，减少燃油消耗——全面使用100%生物燃油。

可以理解的是，自从宣布终止F1项目后，本田内部高级管理层一直在研究是否借新规则的机会回归，并且展开了激烈的讨论。尽管田方面还是递交了2026年成为动力单元供应商的报名，但红牛在今年初决定与美国的福特合作打造自己的动力系统，又给日本公司增添了不确定性，因为他们若想回归F1，只能选择与其他车队合作。

本赛季开始以来，阿斯顿·马丁成绩出色，而且整个车队发展势头猛烈，加上2025年其与梅赛德斯的引擎使用合约将到期， 这支以银石为基地的车队成为本田理想的合作对象。而达成这样的协议，将使阿斯顿·马丁在三年后实际相当于本田在F1的厂商车队。

本田方面坦言，在离开F1之后这么快就决定回归，是受到了大奖赛赛事对可持续发展目标重视程度提升的启发：这项运动决定除了将采用全生物燃油之外，还承诺到2030年实现净碳零排放。

本田公司全球首席执行官三部敏宏说到："我们决定接受F1新挑战的关键原因之，是世界上最顶级的赛车形式正在努力成为一个可持续发展的系列赛，这与本田公司实现碳中和的方向是一致的，而且它将成为一个平台，促进我们电气化技术的发展。”

"我们相信，从这个新的挑战中获得的技术和知识有可能直接应用于我们未来量产的电动汽车，如电动旗舰运动车型，以及各个领域的电气化技术，包括目前正在研发的eVTOL。”

本田在2021年和2022年随红牛赢得了三个锦标赛头衔，目前2023赛季制造商年度积分榜上，奥地利车队处于领先地位。本田明确表示，与阿斯顿·马丁展开合作是为了赢得更多的总冠军。”

本田赛车公司总裁渡边浩二说：“他们目前正在研究各种措施来加强车队的实力，力求赢得F1冠军头衔。 因此，他们对我们的F1动力单元技术给予了很高的评价，而且我们能体会到他们真诚的态度和强烈的获胜激情。我们决定联手，作为阿斯顿·马丁-本田一起争取冠军头衔。”