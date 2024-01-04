阿斯顿·马丁2月12日发布新车AMR24

今年是阿斯顿·马丁名字重返F1的第三个赛季。2023赛季，虽然这支英国车队在成绩上略显高开低走，但是费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔联手取得280分，仍然帮助银石团队获得了自其最早的身份乔丹车队建立以来最多的年度积分和最高的年度排名——第五名。

据信，上赛季中期阿斯顿·马丁的成绩滑坡，与过于容易变形的鼻翼无法继续使用相关，同时车队为2024赛季所做的零件试水工作在AMR23赛车上没有达到预期效果。不过车队相信能够在新赛季重回正确的研发轨道。

去年也是现在42岁的阿隆索加入阿斯顿·马丁后的第一个赛季，他在22场比赛里总共八次登上领奖台，尤其是赛季前八场比赛中六次以前三名完赛。

他的队友斯特罗尔在因训练中意外受伤而错过季前测试后，在巴林揭幕战前神奇复出并取得第六名。尽管赛季中期加拿大人表现出现起伏，但在赛季末的圣保罗和拉斯维加斯大奖赛里连续两场进入前五名。2024赛季将是他加入银石团队后的第六个赛季。

去年五月，阿斯顿·马丁与本田联合宣布，双方将从2026年新动力单元时代开启后，开展厂商合作项目。在此之前，英国车队将在未来两个赛季里继续使用梅赛德斯的动力单元。

法拉利、威廉姆斯和索伯早先公布了各自的2024赛车发布日期，后两者都定于2月5日，是目前已知时间最早的车队，而跃马选择在情人节前一天的2月13日。