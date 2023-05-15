阿斯顿·马丁：连续登上领奖台的关键在于”不是在碰运气“

阿隆索在迈阿密实现了五场比赛中第四次登上领奖台。赛后，他形容这是一场孤独的比赛，他落在红牛二人组马克斯·维斯塔潘和塞吉奥·佩雷兹之后，但遥遥领先排名第四的梅赛德斯车手乔治·拉塞尔和来自法拉利的卡洛斯·塞恩斯。

由于梅赛德斯和法拉利的状态从一场比赛到另一场比赛，从排位赛单圈到长距离比赛都有很大幅度波动，阿斯顿·马丁主管克拉克认为阿隆索的连贯性表明阿斯顿·马丁在开发和调校的选择上“不是在碰运气”。

“我认为这表明我们是一支强大的车队，”当被问及这支F1四强新军表现连贯的关键时，克拉克回答道。“这表明我们不是在赌博，我们不是在碰运气，我们根据数据和结果做出选择。这也是我们能够保持连贯性的原因之一。”

但迈阿密大奖赛排位赛表明，阿斯顿也会犯错。为了节省一套软胎，阿索隆和队友兰斯·斯特罗尔使用他们已经用过的软胎来做Q1的第二圈。由于赛道状况的大幅改进，这一策略适得其反，斯特罗尔在第18位被淘汰。

克拉克承认说“我们（在排位赛中）犯了一个相当大的错误。因此，我们在开发方面没有缺陷，但在排位赛中，表现也不出色。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, arrives on the podium Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

还有18场比赛要进行，F1的2023年研发战才刚刚开始，银石团队要与梅赛德斯和法拉利竞争的话，是否能够继续其2022年的快速季中研发，存在疑问。

根据克拉克的说法， 车队对于其在赛历上一些高速赛道，从七月在斯帕-弗朗科尚帕举行的比利时大奖赛开始，能有多强势仍持保留态度。

”我认为蒙扎、拉斯维加斯、斯帕可能还存在问号，”克拉克解释道。“但还有时间，所以我们还可以做一些开发。”

“我认为作为一个车队，你需要了解你的赛车是如何表现的，你的赛车与竞争对手相比如何。我们听到四面八方都说梅赛德斯即将迈出大步，所以我们决不能松懈。但我认为，我们绝不能只专注于一场比赛，而是像现在一样努力在每一场比赛都做到最好。”

翻译/Holiday