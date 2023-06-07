斯特罗尔：阿斯顿·马丁对梅赛德斯在西班牙的“火箭”速度感到震惊
兰斯·斯特罗尔表示，阿斯顿·马丁F1车队对于2023年西班牙大奖赛期间梅赛德斯赛车升级后 "火箭"的速度大感震惊。
除了遥遥领先的比赛获胜者马克斯·维斯塔潘，刘易斯·汉密尔顿与队友乔治·拉塞尔双双登上领奖台后，帮助梅赛德斯在制造商年度积分榜上超越了阿斯顿·马丁。本场比赛中，斯特罗尔获得第六名，领先于主场作战的费尔南多·阿隆索。
自本赛季早期的比赛里，AMR23经常是赛道上仅次于红牛RB19、第二快的赛车以来，这支来自银石的车队惊讶地发现（在西班牙大奖赛中）他们与银箭的"火箭"相差甚远，甚至速度不及法拉利。
斯特罗尔表示：”（梅赛德斯）有一艘火箭。我也不知道他们是怎么获得这种速度的。我本以为我们会成为红牛之外最强的赛车。根据今年的这几场比赛，我是这么预计的，但我们没有那种（第二快的）速度。与梅赛德斯、法拉利相比，（我们）轮胎衰退严重，速度很挣扎。红牛则在另一个纬度，我们没有这种优势。“
虽然移除巴塞罗那的最后一个之字弯受到了车手们的欢迎，但它确实也消除了AMR23赛车表现出色的慢速路段和大加速区。
此外，随着更快的最后一弯提高了进入主直道的速度，由于阿斯顿·马丁赛车被证明时常阻力更多，他们在尾速排行榜上位置靠后。然而，斯特罗尔将车队与梅赛德斯相比竞争力下降，完全归咎于倍耐力轮胎的管理。
当被问及对相应问题的解释时，他说："都怪轮胎衰退。（梅赛德斯）对他们轮胎的管理非常好。”
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"感觉上第一节开始时，当我们（第一圈超过汉密尔顿，而第三位发车的兰多·诺里斯发生碰撞后掉队）处于第三位时，我很轻松地保持着与卡洛斯（塞恩斯，法拉利）的差距，甚至与刘易斯拉开了一点距离。但之后，大约五圈过后，他们完全没有衰退，而我能感觉到轮胎性能下滑。他们一直在冲，甚至看拉塞尔的比赛，我感觉他们整场比赛都能冲。今天他们的赛车好像很不错。”
比赛中阿斯顿·马丁还有一点引起了注意，最后几圈阿隆索接近前方速度稳定的队友时，通过无线电向车队表示他不会与之竞争。
斯特罗尔认为这表明阿隆索在为团队着想。加拿大人表示："我们是第六名和第七名——安全地完成比赛，考虑一下制造商积分榜。作为队友，我们互相尊重，我们想为车队获得尽可能多的积分。在这种情况下，为了区区几分发生事故就太糟糕了。更重要的是把赛车完整地带回来。那是所有在工厂里为之努力工作的车队成员应该得到的结果。”
翻译/Chloe
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