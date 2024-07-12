阿斯顿·马丁签约梅赛德斯和法拉利原技术骨干
阿斯顿·马丁继续招募顶级技术人才，以实现成为F1争冠车队的雄心壮志
Actor Javier Bardem and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, on the grid
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
阿斯丁·马丁F1车队接连签下梅赛德斯HPP原总经理安迪·科威尔和法拉利原底盘技术总监恩里克·卡代尔，继续壮大其高级管理团队以实现加入争冠集团的雄心。
英国大奖赛前，阿斯顿·马丁宣布科威尔将在今年十月接替马丁·惠特马什出任F1车队所在的技术集团的首席执行官。
现年55岁的科威尔曾在考斯沃斯、宝马赛车运动工作，2004年他加入当时的梅赛德斯-伊尔默引擎公司，随后成为梅赛德斯旗下动力系统公司的一员。2013年一月起，他开始担任更名后的梅赛德斯-AMG高性能动力系统公司（HPP）的总经理。在他的领导之下，梅赛德斯打造的混合动力单元在F1进入混合动力时代后大杀四方，但2020年六月他决定离开去追求其他挑战。但是自那以后，这位英国工程师一直处于退隐状态，直到本次阿斯顿·马丁的任命。
根据阿斯顿·马丁和惠特马什的说法，他已经完成了自己的使命，即帮助英国车队达成与本田从2026年开始的厂商合作，以及银石基地的扩建改造——施工的第二三期阶段将在九月全部完成。
“当你回顾的时候，无论他在哪里，都取得了成功，”阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克说到。“他一定在管理人员、管理结构、管理预算有非常强的能力，我从与他共事过的人那里只听到积极的事情，这就是为什么我对我们即将共识感到积极的原因。”
卡代尔近几年才成为法拉利F1赛车开发的底盘负责任，为其近两个赛季取得的进步和比赛胜利做出了贡献。此前阿斯顿·马丁就已经接触了在法拉利工作的卡代尔，而意大利车队在银石周末仍否认传闻。但英国大奖赛结束后的周一，法拉利以简短的声明确认意大利人离开马拉内罗。而一天之后，银石团队就宣布卡代尔将从2025年起出任新设立的F1首席技师官。
自从劳伦斯·斯特罗尔将银石团队变成阿斯顿·马丁的厂商F1车队后，就立志借2026年规则改革的机会成为世界冠军竞争者。为此，车队已经招募了众多精英人才，包括红牛原空气动力学主管丹·法罗斯担任技术总监。
不过，斯特罗尔不会停止继续招揽一流人才，而他最大的目标无疑是即将离开红牛的设计大师阿德里安·纽维。有消息确认，后者在近期参观过了银石的新设施。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments