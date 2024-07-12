阿斯顿·马丁签约梅赛德斯和法拉利原技术骨干

阿斯丁·马丁F1车队接连签下梅赛德斯HPP原总经理安迪·科威尔和法拉利原底盘技术总监恩里克·卡代尔，继续壮大其高级管理团队以实现加入争冠集团的雄心。

英国大奖赛前，阿斯顿·马丁宣布科威尔将在今年十月接替马丁·惠特马什出任F1车队所在的技术集团的首席执行官。

现年55岁的科威尔曾在考斯沃斯、宝马赛车运动工作，2004年他加入当时的梅赛德斯-伊尔默引擎公司，随后成为梅赛德斯旗下动力系统公司的一员。2013年一月起，他开始担任更名后的梅赛德斯-AMG高性能动力系统公司（HPP）的总经理。在他的领导之下，梅赛德斯打造的混合动力单元在F1进入混合动力时代后大杀四方，但2020年六月他决定离开去追求其他挑战。但是自那以后，这位英国工程师一直处于退隐状态，直到本次阿斯顿·马丁的任命。

根据阿斯顿·马丁和惠特马什的说法，他已经完成了自己的使命，即帮助英国车队达成与本田从2026年开始的厂商合作，以及银石基地的扩建改造——施工的第二三期阶段将在九月全部完成。

“当你回顾的时候，无论他在哪里，都取得了成功，”阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克说到。“他一定在管理人员、管理结构、管理预算有非常强的能力，我从与他共事过的人那里只听到积极的事情，这就是为什么我对我们即将共识感到积极的原因。”

卡代尔近几年才成为法拉利F1赛车开发的底盘负责任，为其近两个赛季取得的进步和比赛胜利做出了贡献。此前阿斯顿·马丁就已经接触了在法拉利工作的卡代尔，而意大利车队在银石周末仍否认传闻。但英国大奖赛结束后的周一，法拉利以简短的声明确认意大利人离开马拉内罗。而一天之后，银石团队就宣布卡代尔将从2025年起出任新设立的F1首席技师官。

自从劳伦斯·斯特罗尔将银石团队变成阿斯顿·马丁的厂商F1车队后，就立志借2026年规则改革的机会成为世界冠军竞争者。为此，车队已经招募了众多精英人才，包括红牛原空气动力学主管丹·法罗斯担任技术总监。

不过，斯特罗尔不会停止继续招揽一流人才，而他最大的目标无疑是即将离开红牛的设计大师阿德里安·纽维。有消息确认，后者在近期参观过了银石的新设施。