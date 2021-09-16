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阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变

阿斯顿·马丁官方确认，塞巴斯蒂安·维特尔与兰斯·斯特罗尔将继续搭档，在2022年一起参加F1进入新规则时代的首个赛季。

阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变

去年秋天，维特尔与当时的Racing Point签订了多年协议，从今年起代表变身为阿斯顿·马丁的车队比赛。与他搭档的，是车队老板劳伦斯·斯特罗尔的儿子兰斯·斯特罗尔。

维特尔在今年的阿塞拜疆大奖赛，为车队登上了领奖台。之后他又在亨格罗林第二个完成比赛，但是因燃油样品油量不足而违规，被取消了成绩。14场比赛过后，积35分的他位列车手年度积分榜第12名。

同期，斯特罗尔在个人第五个F1赛季里，在积分榜上以24分紧随新队友。在上周日的意大利大奖赛以第七名完赛，是加拿大人拿到本赛季个人最佳成绩。

不久之前，传出阿斯顿·马丁有意拉拢费尔南多·阿隆索，以取代维特尔的谣言，尽管前者已经与Alpine续签下赛季比赛合约。

本周三，阿斯顿·马丁的银石基地扩建计划正式动工。而一天后，英国车队官方宣布，即将启用新规则的2022赛季，阵容保持不变。

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