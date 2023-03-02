阿斯顿·马丁确认斯特罗尔伤愈回归参加F1巴林揭幕战

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英国车队在本周四——新赛季第一个媒体日——开始后宣布了这个消息。此前，斯特罗尔因为在西班牙骑自行车训练时受伤，错过了上周在萨基尔赛道进行的本赛季唯一一轮季前测试。

“我对没能在巴林参加季前测试感到沮丧，并且对错过了三天的测试感到失望。然而考虑到我手腕的伤势，车队和我认为最好专心恢复，这样我能为本周末和接下来漫长的赛季做好准备，“斯特罗尔在车队声明中表示，并且简单解释了他的受伤经过。

“那是一次不幸的事故，我的轮胎接触到地面上的一个洞后，我从自行车上摔了下来。不过幸运的是，受伤并不严重，对我右手手腕的一次成功小手术很快就解决了问题。自那时起，我一直与我的团队努力确保我完全适合本周末的比赛。“

上周的测试中，为了对新车AMR23进行检测，阿斯顿·马丁让替补车手费利佩·徳鲁戈维奇在总共三天的测试里完成了两个半天的出场。

当时，领队迈克·克拉克强调车队将为斯特罗尔争取回归的所有机会，而第一步是先让他在银石基地驾驶模拟器。而对于阿斯顿·马丁是否会邀请已经退役的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔复出临时参赛，克拉克三缄其口，只承认双方有通过电话。

斯特罗尔在本周三晚上来到巴林，他将在今天接受国际汽联的体检来确认他可以驾驶赛车。此前，加拿大人只在AMR23发布会之后，在银石的拍摄日上感受了新车。