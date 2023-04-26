阿斯顿·马丁的领奖台对劳伦斯·斯特罗尔的F1野心还不够

在2022年获得第七名后，阿斯顿·马丁本赛季实现了大飞跃，凭借费尔南多·阿隆索连续三次登上领奖台，在三场比赛后排在制造商年度积分榜排名第二。

这是多年来一支F1车队最显著的同比改进，但斯特罗尔有更宏大的雄心壮志。这位加拿大亿万富翁一直通过从竞争对手挖角顶尖人才，来组建一支车队能在未来几年内来争夺世界冠军的车队，包括红牛原空气动力学主管丹·法罗斯。车队的主要重建也体现在先进的银石新总部耗资2亿英镑建造，其第一阶段将于下个月完工。

尽管克拉克十分认可车队2023年的进步，但他也透露斯特罗尔没有浪费任何时间，已经提出了更多要求。

“这很容易。劳伦斯的宗旨非常明确，”当被Motorsport.com问及斯特罗尔对车队的成功有何反应时，克拉克回答说，“他毫不犹豫地和我们说：‘我们什么时候能赢得下一场比赛？’”

“显然，他很高兴我们迈出了一步，但这还不足以满足他的雄心壮志。劳伦斯的优点是你知道自己的立场。他想要更多，我们将必须实现更多。”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

阿斯顿·马丁的复苏始于2022赛季，当时在令人失望的赛季开局后，车队取得了长足的进步。当被问及车队本赛季是否能保持类似的研发速度时，克拉克说：“我们去年设法大幅开发了这辆赛车。我们今年从更高的基础开始，所以不会像去年那么容易。”

“但是，如果我们想保持现状，我们必须取得进展，因为即使我们什么都不做，我们也会倒退。我非常有信心，我们可以给赛车带来性能升级，但因为这些都是相关的。我们只有等时间证明是否有效。我认为我们大致知道我们必须做什么，而这些工作已经开始了。”

翻译/Holiday