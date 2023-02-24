阿斯顿·马丁正评估斯特罗尔能否赶上巴林揭幕战

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斯特罗尔由于上周在西班牙骑自行车训练时发生意外，导致自己受伤，所以将错过本次在巴林举行的为期三天的季前测试。考虑到这是本赛季唯一一次正式的季前测试，而且与巴林揭幕战周五自由练习只有五天的间隔，加拿大人能否及时伤愈被打上了问号。

阿斯顿·马丁领队克拉克在周四出席新闻发布会时被问及斯特罗尔的伤情，但他只是简单地披露了受伤的部位。

“上周他在训练，试着改善或者提高他的体能。他在骑自行车时遇到了一场小事故，使得自己受了伤。谨慎起见，我们决定最好等一等，为下周（巴林大奖赛）做好准备，”德国人说。“不，我想说的是，这是私事。他的伤在手部手腕的位置。但我不想具体展开，因为这是私隐。”

阿斯顿·马丁的替补车手、F2卫冕冠军费利佩·徳鲁戈维奇在测试首日上午出场驾驶了AMR23赛车，而下午的阶段由今年加盟车队的两届世界冠军费尔南多·阿隆索承担。并且，西班牙人将在第二天负责全天的驾驶工作。

尽管巴西车手已经驾驶新赛车完成了40圈，但不意味着如果斯特罗尔无法康复，一定将由他代替出赛，因为车队希望给自己的替补车手在赛道上熟悉赛车的机会。今年，除了徳鲁戈维奇之外，阿斯顿·马丁的板凳席上还有电动方程式卫冕冠军斯托弗·范多恩。本周末比利时人正在南非开普敦参赛，但将按计划于下周来到巴林。

斯特罗尔的受伤可能让塞巴斯蒂安·维特尔的车迷希望已经退役的德国人短暂地回归，就像2017年摩纳哥大奖赛时，已经离开F1的简森·巴顿在阿隆索参加印第安纳波利斯500时，一次性地为迈凯伦比赛。

不过也有猜测，梅赛德斯可能会推动阿斯顿·马丁启用米克·舒马赫在巴林比赛，这名德国车手在失去了本赛季哈斯的比赛席位后，加入了梅赛德斯担任替补车手。而周四傍晚，梅赛德斯领队托托·沃尔夫与舒马赫一起踩着电动踏板车围绕赛道巡视。