阿斯顿·马丁正评估斯特罗尔能否赶上巴林揭幕战
阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克承认，当前车队正在评估兰斯·斯特罗尔是否能及时赶上下周的2023赛季揭幕战巴林大奖赛。
斯特罗尔由于上周在西班牙骑自行车训练时发生意外，导致自己受伤，所以将错过本次在巴林举行的为期三天的季前测试。考虑到这是本赛季唯一一次正式的季前测试，而且与巴林揭幕战周五自由练习只有五天的间隔，加拿大人能否及时伤愈被打上了问号。
阿斯顿·马丁领队克拉克在周四出席新闻发布会时被问及斯特罗尔的伤情，但他只是简单地披露了受伤的部位。
“上周他在训练，试着改善或者提高他的体能。他在骑自行车时遇到了一场小事故，使得自己受了伤。谨慎起见，我们决定最好等一等，为下周（巴林大奖赛）做好准备，”德国人说。“不，我想说的是，这是私事。他的伤在手部手腕的位置。但我不想具体展开，因为这是私隐。”
阿斯顿·马丁的替补车手、F2卫冕冠军费利佩·徳鲁戈维奇在测试首日上午出场驾驶了AMR23赛车，而下午的阶段由今年加盟车队的两届世界冠军费尔南多·阿隆索承担。并且，西班牙人将在第二天负责全天的驾驶工作。
尽管巴西车手已经驾驶新赛车完成了40圈，但不意味着如果斯特罗尔无法康复，一定将由他代替出赛，因为车队希望给自己的替补车手在赛道上熟悉赛车的机会。今年，除了徳鲁戈维奇之外，阿斯顿·马丁的板凳席上还有电动方程式卫冕冠军斯托弗·范多恩。本周末比利时人正在南非开普敦参赛，但将按计划于下周来到巴林。
斯特罗尔的受伤可能让塞巴斯蒂安·维特尔的车迷希望已经退役的德国人短暂地回归，就像2017年摩纳哥大奖赛时，已经离开F1的简森·巴顿在阿隆索参加印第安纳波利斯500时，一次性地为迈凯伦比赛。
不过也有猜测，梅赛德斯可能会推动阿斯顿·马丁启用米克·舒马赫在巴林比赛，这名德国车手在失去了本赛季哈斯的比赛席位后，加入了梅赛德斯担任替补车手。而周四傍晚，梅赛德斯领队托托·沃尔夫与舒马赫一起踩着电动踏板车围绕赛道巡视。
Latest news
巴林季前测试第二日：周冠宇全场最快，梅赛德斯遇故障
巴林季前测试第二日：周冠宇全场最快，梅赛德斯遇故障 巴林季前测试第二日：周冠宇全场最快，梅赛德斯遇故障
阿斯顿·马丁正评估斯特罗尔能否赶上巴林揭幕战
阿斯顿·马丁正评估斯特罗尔能否赶上巴林揭幕战 阿斯顿·马丁正评估斯特罗尔能否赶上巴林揭幕战
克拉克：2023年F1变化表明领队角色可能被高估了
克拉克：2023年F1变化表明领队角色可能被高估了 克拉克：2023年F1变化表明领队角色可能被高估了
季前测试第一天：维斯塔潘全场最快，周冠宇第八
季前测试第一天：维斯塔潘全场最快，周冠宇第八 季前测试第一天：维斯塔潘全场最快，周冠宇第八
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.