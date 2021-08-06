阿斯顿·马丁正式就维特尔第二名成绩被取消上诉

布达佩斯比赛结束后，紧随获胜的埃斯特班·奥康冲过终点的维特尔，因为赛车没能提供给国际汽联1升燃油，而被判定技术违规并被取消了第二名的成绩。

阿斯顿·马丁坚持表示，根据读数显示，赛车油箱里留存了1.74升燃油，尽管维特尔在回场圈还剩两个弯角时被车队告知紧急停车。因此，车队相信如果赛后只取出了0.3升燃油，那么还有1.44升在油箱里，但可能油泵出现了故障，导致无法抽出余下燃油。

上周日赛会干事做出处罚决定后，阿斯顿·马丁立即表达了上诉的意向，由此得到了96个小时来确认是否上诉。本周四晚间，车队正式递交了上诉的请求，并且对此发表声明。

“塞巴斯蒂安·维特尔在8月1日的匈牙利大奖赛里在赛道上取得第二的位置后，他被剔出在成绩单之外，因为赛后无法从赛车里取出1升油样（国际汽联F1技术规则中的要求），”声明中写道。

“无迹象显示维特尔的赛车从据称的违规行为中获得了成绩优势，亦或这是有意为之。由于车队的数据指出比赛后赛车里有超过1升燃油——数据显示位1.74升——车队当即保留了上诉权，并且已要求获得重审和上诉程序的权利，因为已经发现了与裁决相关的重要的新证据，这些证据在国际汽联赛会干事做出决定时没能获得。”

阿斯顿·马丁将向匈牙利的赛会干事递交材料，由他们判断是否可以接纳以便重审当时的裁决。但是当前尚未确定听证会时间。

自从进入混合动力时代后，车队被禁止打开赛车或拆开引擎提取燃油样品，只能通过车身前后高度的调节来设法让剩余燃油可被取出。而阿斯顿·马丁提出的油泵故障假设，能否换用新的油泵提取燃油也是争论点。

布达佩斯赛后，阿斯顿·马丁同意国际汽联扣留维特尔的AMR21赛车。当前，赛车被完整地运回国际汽联在法国的技术中心。