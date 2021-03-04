阿斯顿·马丁新时代首款F1赛车AMR21发布

阿斯顿·马丁曾在1959和1960年短暂地参加过F1，11次大奖赛亮相中，5次驶上发车区，包括1959年英国大奖赛时获得第一排的发车位置。

2020年初，劳伦斯·斯特罗尔入主阿斯顿·马丁拉共达汽车之后，立即公布了将其控制的Racing Point车队与英国经典跑车品牌结合的计划，即在2021赛季以银石基地的团队代表阿斯顿·马丁厂商F1车队参加F1。为此，这支最初由埃迪·乔丹创建的车队还将进行工厂的扩建，预计将在2022年中期竣工。

此后，车队在去年9月宣布与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔签约，与兰斯·斯特罗尔——劳伦斯·斯特罗尔的儿子——共同出战2021赛季。

本周三，全新的阿斯顿·马丁F1车队正式亮相，新车AMR21披上了标志性的英国赛车绿。而隆重的发布会上，NFL明星四分卫汤姆·布雷迪和“007”詹姆斯·邦德的现任扮演者丹尼尔·克雷格都以视频的形式进行捧场。

去年，虽然已经转投红牛的塞尔吉奥·佩雷兹在萨基尔大奖赛中获胜，拿到了银石团队组建以来的第五场胜利（前四次都为”乔丹大奖赛”时期），但还是在年度第三的争夺中输给了迈凯伦。

尽管阿斯顿·马丁的品牌名字和维特尔的加入立即给车队带来了巨大的关注，并且受到了更高的期待，但是领队奥马尔·萨弗诺尔认为车队至少需要3-5年时间才能真正成为世界冠军的挑战者。

当银石团队以新面貌示人的时候，维特尔也翻开个人职业生涯的新篇章。去年，他在法拉利的最后一个赛季遭遇了极度的失望，仅仅拿到33个积分，名列车手积分榜第13位。

与之相反的是，斯特罗尔虽然以年度第11名完赛，但是两次登上领奖台，还在土耳其拿到了F1生涯第一个杆位，并且曾在比赛中领跑了大半场。加拿大人将迎来他的第五个赛季。