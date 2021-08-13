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Formula 1 / Hungarian GP 新闻

阿斯顿·马丁撤销上诉，维特尔成绩取消落实

阿斯顿·马丁确认撤销针对塞巴斯蒂安·维特尔匈牙利大奖赛成绩被取消裁决的上诉。

阿斯顿·马丁撤销上诉，维特尔成绩取消落实

维特尔在亨格罗林第二名完赛后，因为他的AMR21赛车无法提供1升燃油样本，违反了技术规则，因而被取消了成绩。

当时从德国人的赛车里只抽出了0.3升燃油，但阿斯顿·马丁坚信，根据数据，应该剩余1.74升，并且由此向国际汽联提出了要求重审裁决的权利，同时保留对判罚直接上诉的选择。

然而车队经过一个星期的研究后，发现燃油系统出现了机械故障，导致了比赛中燃油泄漏。国际汽联赛会干事接受了该“新证据”，但是认定与不能取出规则要求的1升燃油这一事实没有关联，因此否决了重审的权利。

鉴于车队已经接受维特尔的赛车里没有他们认为的那些油量，阿斯顿·马丁在本周四最终决定不进行上诉。

这个结果意味着匈牙利大奖赛的正式成绩得以最终确定。刘易斯·汉密尔顿拿下第二，卡洛斯·塞恩斯将获得第三名的奖杯，同时马克斯·维斯塔潘从第十名变为第九名。而基米·莱科宁“候补”拿到一分。

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