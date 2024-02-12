阿斯顿·马丁“强势进化版”AMR24亮相，车队认为红牛“可以被击败”
阿斯顿·马丁F1车队发布“强势进化版”2024赛车AMR24，并且抱着卫冕冠军红牛车队“是可以被战胜的”态度迎接新赛季。
阿斯顿·马丁在2023年取得了银石团队历史上最成功的赛季，在22场比赛中八次登上领奖台，取得280个积分，在制造商年度积分榜上获得年度第五名。
不过客观地说，这支英国车队高开低走，去年首次换上绿色战袍的费尔南多·阿隆索在前八场比赛中六次登上领奖台，帮助车队一度高居制造商积分榜第二。但之后，在与梅赛德斯、法拉利、迈凯伦的研发竞赛中，阿斯顿·马丁无法跟上步伐，并且承认中期在AMR23赛车的开发方向上出了偏差，直到赛季末期有所反弹。
技术总监丹·法罗斯表示，AMR24延续了前款赛车的设计概念，但大部分零部件都为新赛季重新打造，包括对车头、鼻翼区域的改进，以及采用了推杆式后悬挂结构来适应梅赛德斯动力单元和变速箱。他希望“赛车的强势进化版”能为2024赛季中的持续研发打下“扎实的平台”。
当被问及希望新赛车从一开始就能激发性能还是循序渐进时，法罗斯回答说：“可能两者都有。我们对这个冬天取得的进步非常满意，我们认为我们在去年的赛车基础上取得了进步，这正是我们想要的。”
“事实上休赛期很短，我们在上赛季很晚的时候才开始研发与今年相关的东西。因此，我们的主要目标实际上是确保这辆赛车是一个很好的平台，可以在赛季中进行这些开发。”
“我们已经看到——尤其是上赛季，但也包括前一个赛季——赛季中的研发竞赛绝对非常激烈，我们希望在进入新赛季后也能像以往一样具有竞争力。因此，这是我们一直关注的重点——确保我们有一个良好、稳定的基础来开发赛车，不断更新，保持性能。”
去年红牛RB19一枝独秀，赢得了除新加坡之外所有其他21场比赛的胜利。赛季初AMR23被认为参考了RB18，而之后迈凯伦和AlphaTauri（现在的RB）也都在不同程度上向红牛的赛车理念靠拢。
今年是新一代技术规则实施的第三个赛季。先前亮相的几款真实2024新车中有不少已经有了类似于RB19的设计。法罗斯也被问到本赛季各支车队赛车趋于相似的问题，他认为这个趋势在所难免，而且有机会战胜红牛。
“不可避免地，当有一支车队像红牛那样自2022年以来一直表现出色时，车队的方案必然会出现某种程度的趋同，”他说到。
Aston Martin AMR24
Photo by: Aston Martin
“我认为，按照现在的规则，要想让赛车在外观上有很大的不同并不是一件特别容易的事情。因此，我认为我们将不可避免地看到一些趋同。我认为在很多方面更有趣的是我们看到的单圈时间将会趋同。大家已经非常接近了，我认为这表明大家可能不太能够在概念方面，相比我们在大多数赛车上看到的，再跨出一大步。但我认为这并不影响人们对它的兴趣。”
“现在的情况是，我们现在真的很喜欢从更小的细节中寻找单圈时间。更多的是底板和赛车其他部分的细节元素。但还有很多单圈时间可以找到，而且我们认为红牛绝对是可以被击败的。这就是我们追逐的目标——我们紧盯着他们。这就是我们的目标。”
除了空气动力学套件的细节之外，法罗斯透露阿斯顿·马丁还对赛车直线速度不足的问题做了优化，而且这是阿隆索在冬歇期推动车队解决的事项。
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