阿斯顿·马丁希望维特尔长期留在车队

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四届F1世界冠军维特尔于2021赛季前加入了阿斯顿·马丁，不过他目前的合同将于本赛季末结束。维特尔并不急着为自己的未来做决定，之前他暗示打算在夏天决定是离开还是留下。维特尔的未来注定是2023赛季车手市场“绯闻季节”的重头戏，尤其在大部分领先车队都已经决定了车手阵容的情况下。

在加拿大大奖赛期间，车队领队克拉克证实车队立场没有变，阿斯顿·马丁希望维特尔能够留下，作为车队长期项目的一份子。

“我们一直很明确的一点就是如果他想继续，希望他能长期留在阿斯顿·马丁，”克拉克说，“我们正在谈，我们的关系非常非常好，并没有要给对方规定一个截止期限。显然会在某个时间点，如果我们拖得太久，也会有麻烦，他很清楚这一点。不过我们的讨论充满信任，从这一点上说，一切都好。”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在因为感染新冠缺席了赛季头两场比赛后，维特尔在伊莫拉拿下了个人第一分，之后又在阿塞拜疆取得本赛季目前为止最好的完赛成绩——第六名。维特尔曾在四月表示，自己未来的去留取决于阿斯顿·马丁是否能够改善AMR22赛车的表现——车队在五月西班牙大奖赛中进行了一次重要升级。

赛车设计理念的变化为车队提供了一个更大的调校空间，带来了赛车状态的提升，维特尔由此在摩纳哥和阿塞拜疆的背靠背比赛中都拿到了积分。阿斯顿·马丁计划在下周的英国大奖赛再为赛车进行一次升级，克拉克急于以此向维特尔证明赛车是在进步的。

“对于我们来说，我们一直表示想要改善赛车，我认为巴塞罗那是第一步，”克拉克说，“我想要向他展示出下一步，然后我们就可以谈了，也许我就能说服他，他继续下去的意愿能更强一些。”

被问到对维特尔的决定有没有什么第六感，克拉克回答道：“你不应该讨论感觉，你会失望的！不，不，我们分析了迄今为止的成果，我们正在为银石努力准备，然后看看我们的进展，再谈一谈。”