阿斯顿·马丁对维特尔出战巴林可能性三缄其口
阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克对于塞巴斯蒂安·维特尔代替兰斯·斯特罗尔参加2023赛季巴林揭幕战的可能性三缄其口，尽管他双方有电话交流。
斯特罗尔因为在临近季前测试时，在骑自行车训练时受伤，错过了在巴林驾驶AMR23赛车。由于新赛季揭幕战巴林大奖赛就在下周，而从测试结束到周五练习只有五天间隔，哪怕从斯特罗尔受伤开始算，也只有10天多，他能否及时伤愈成为大问号。
作为车队的两名替补车手之一，费利佩·徳鲁戈维奇在三天测试的第一天和最后一天各出场半天，总共积累了117圈里程，显然将成为代替人选的大热门。
周六测试收官之后，尽管克拉克拒绝透露维特尔是否对复出有兴趣，但他确认斯特罗尔受伤之后，他与这位四届世界冠军进行了沟通。“我和塞巴斯蒂安打过几次电话，但去年也是这样，而且今后也将如此。”
现在距离2022赛季结束后维特尔退役只过了三个月时间，但是考虑到AMR23与前款赛车有了大幅度改变，以及巴林过后两周才是沙特阿拉伯大奖赛，如果斯特罗尔无法在短期内回归，那么在吉达由维特尔代替比赛更加合理，可以让他有时间驾驶模拟器和相应的训练。
对此，阿斯顿·马丁领队表示车队先考虑下周的赛季揭幕战。“我的意思是，这是非常非常假设性的。首先，我们的计划是让兰斯参赛。然后我们继续看，因为在我们谈论吉达之前，我们先有巴林。我们还没有做出最后的决定。这是重点。”
“别忘了一件事。他对自己的退役做了非常非常彻底的计划。而且你知道，我认为这也是你必须尊重的事情。所以让我们看看会发生什么。”
对于斯特罗尔的伤情，阿斯顿·马丁始终没有透露太多细节，除了克拉克告知受伤处是手腕。今年加入车队的费尔南多·阿隆索也在新闻发布会以“私隐”唯有，拒绝谈论新队友的近况。
此前，斯特罗尔只有在拍摄日短暂地在银石驾驶过AMR23赛车。克拉克表示第一步将是让加拿大人先回到基地驾驶模拟器，随后会像足球主教练一样尽可能等到最后一刻才决定备选方案。
“说实话，我现在还不知道，”德国人说。“他显然是我们的A计划，我们想让兰斯回到车上，但我们必须等待，此刻他怎么说、医生怎么说。”
"你必须给到国际汽联一些推迟或某些限制，而且我们需要尊重这一点。我们必须看看未来几天情况将如何发展。这就像在足球场上，你的球员有点受伤，你要等到最后一刻才决定他们是否能上场。“
"B计划，我们必须要决定。我们有一些B计划，但我们必须在A计划不可能时才决定B计划。这很简单。他能驾驶赛车还是不能？”
阿斯顿·马丁的另一位替补车手斯托弗·范多恩已经结束了在南非开普敦的电动方程式比赛。根据计划，他将在下周赶到巴林。此外，也有传言将米克·舒马赫视为顶替斯特罗尔的人选，但从合理性来看，那么做对今年成为梅赛德斯替补车手的德国人没有太大好处。
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