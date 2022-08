阿斯顿·马丁如何以惊人的速度签下阿隆索

载入语音播放

周日晚上,当亨格罗林的F1围场已经撤场完毕,Alpine所有人看起来正准备悠闲地开启夏休模式,而当时预计只需几次简短的对话后,就能确保和阿隆索签下新合同。

车队领队奥特马尔‧萨弗诺尔似乎很放松,他同意阿隆索本周末早期的言论,大概只要花上10分钟就能把事情解决。“非常简单直接,”他是这么看待谈判的进行。

萨弗诺尔坚称合约中最核心最昂贵的问题(包括合约的时间长度)已经都处理完毕,只剩一些细节问题。不过当被问及钱的问题是不是双方目前依然存在分歧的主要因素之一时,萨弗诺尔出现了一个有意思的停顿,他回答道:“不单单是阿隆索,我谈判过的所有车手都是如此。“

”钱总是一个问题,还有其他方面。不过是的,不管出于什么理由,他们想要最多的钱,我们想出最少的钱。然后我们要么就以某种程度上大家都不高兴而告终,或者达成一个大家都乐意签的协议。”

但萨弗诺尔不知道的是,事情已经出现了转变。事实上,阿隆索不会和Alpine继续任何谈判,因为他已经准备转投阿斯顿‧马丁。

这个周末,阿隆索和阿斯顿‧马丁都在极力保住这个秘密,最终,消息在周一早上向全队和公众官宣。

When Vettel revealed his intention to retire, Aston moved quickly to secure the best possible replacement Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

幕后的故事是,很显然阿斯顿‧马丁和它的老板劳伦斯‧斯特罗尔几天来努力拿出了一份足够好的合同,让阿隆索愿意立即签署,不用把事情拖进夏天。

这对整支车队来说都是一个巨大的变动。几周来,阿斯顿‧马丁的重点都是要和塞巴斯蒂安‧维特尔续约。不过,车队知道德国人在评估的是还要不要继续自己的F1生涯。

阿斯顿‧马丁一直尽可能久地忠于维特尔。但是,当四届世界冠军最终在匈牙利大奖赛前的周三表示想要退役,车队知道不能再坐以待毙,冒最后签一个二流车手的风险,否则更好的选择都被别家抢走了。

这就是为什么与其将维特尔将要退休的消息保密到赛季后期才公布,车队宁愿让消息尽快曝光。这一方面能为维特尔减轻负担,另一方面也让发车区每一位车手能够清楚知道,现在有了一个明确的空席位。

事实上,阿斯顿‧马丁玩了一手给车手市场重新洗牌,去了解谁是自由的以及兴趣点在哪里。他们显然会和那些想要这个席位的人进行接触,阿隆索就是其中之一。对西班牙人来说,自己和Alpine的谈判有点陷入僵局,需要在夏季进行处理。他突然发现自己面对一种处境:从可能在Alpine得到一份新合同变成肯定能在阿斯顿‧马丁得到一份合同。

正如周四被问及阿斯顿‧马丁是不是一个考虑选项时,阿隆索说:“所有车队都有可能,只要他们还没签下两位车手。我的首选是继续留在Alpine,因为你知道我现在已经在这里工作、一起开发项目两年了。我们的竞争力越来越强,所以很可能我是想留下来。不过我们还没完全坐下来谈妥这件事。所以,一切还在继续进行中。”

Alonso had publicly declared his intention to remain with Alpine beyond his current contract, but was interested when Vettel's Aston Martin seat became open Photo by: Alpine

现在回想起来,“很可能”这个用词十分有趣。大家可以理解,在那个阶段,阿隆索还没有和阿斯顿‧马丁高级管理层进行过正式谈话。不过,一旦维特尔要退役的新闻出来,转会的可能性变成了一种真实的选项,事情就进展地非常快了。

从阿斯顿‧马丁的角度来说,毫无疑问车队会尽一切可能去说服阿隆索加入,车队充分清楚留给自己的机会窗口非常狭小,很快他就可能加入其他车队。(我们别忘了,斯特罗尔/阿斯顿‧马丁和萨弗诺尔之间还有一些历史恩怨……)

对车队来说还有另外几位更容易得到的车手选择,像米克‧舒马赫和尼科‧霍肯伯格。不过他们不符合车队老板斯特罗尔的雄心壮志,因为他希望他的车队能够赢得世界冠军。最后,虽然今年阿斯顿‧马丁在赛道上的竞争趋势没有那么强,但也许是这支银石队伍的雄心有力打动了阿隆索,让他最终决定入伙。目前,没有一支车队像阿斯顿‧马丁这样追加投入、改善基础设施。而且,阿斯顿·马丁还夸耀获得了新的赞助商和更多科技伙伴,并正积极推进新工厂和风洞计划。

至于阿隆索,他想要在F1取得胜利,并不只想在中游混迹。他充分了解金钱依然能够在这项运动中带来很多东西,并可以看到阿斯顿‧马丁未来计划的潜力。Alpine已经经历了自从雷诺回来接管车队、成为厂商车队之后的主要投资时期,现在很可能进入收益递减的阶段。

显然,阿隆索是在阿斯顿‧马丁身上进行豪赌。他已经41岁,也许是最后一次在自己的F1职业生涯掷下骰子,如果真的想要重返前列的话。不过,他在匈牙利清楚地知道,用一些预言性质的话来说,除了当下那三支大车队,每位车手都在赌寻找正确的位置。

“无法提前知道,”对于获胜级别赛车的需求,西班牙人说道,“我想就目前这套规则而言,似乎只有法拉利、红牛和梅赛德斯具备赢得比赛的实力。所以如果2023赛季这三支车队有机会,你就要努力加入。不过如果没有这种机会,你就需要信任一些项目,希望明年它们能变得更有竞争力一些。这就是我所希望的。”

Alonso knows Aston Martin is a gamble, but is convinced that its significant investment in infrastructure makes it a more likely winning proposition than Alpine Photo by: FIA Pool