阿斯顿·马丁和迈凯伦的进步让梅赛德斯有信心2024年大幅提升

梅赛德斯正在经历一个艰苦的赛季，车队原本希望W14取得的进步并未实现，使其在与红牛的对抗中依旧处于下风。

赛季开始后，车队很快就意识到赛车整体概念存在缺陷，包括赛车底板设置得过高。这导致与那些赛车可以更接近地面工作的竞争对手相比，W14赛车在性能方面损失巨大。

不过梅赛德斯坚信，对2024年赛车进行根本性的改革将会带来回报，并最终让刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在平等的条件下与领跑者红牛展开竞争。

然而，鉴于红牛标杆性的RB19赛车占据着绝对主导地位，并赢得了本赛季迄今为止的所有比赛，这项任务看起来任重而道远。

此外，红牛方面也极有可能尽早启动RB20的开发工作，因为车队在整个赛季都享受着有充裕的优势，意味着它无需投入一系列重大的开发。

纵观F1的历史，占统治地位的车队往往可以保持多年的优势，直到新规则到来时才会出现“洗牌”。正如2021年的底板变化在令梅赛德斯挫败的同时，助了红牛一臂之力。因此，随着2024年的规则维持不变，红牛的竞争对手们期望迎头赶上也将成为一项无比艰巨的任务。

但梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为，目前这一代的赛车已经表明，一旦车队掌握了所需的一切，就能够大幅逆转命运的走向。

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

他相信，阿斯顿·马丁在冬季取得的重大飞跃以及迈凯伦在2023赛季过程中的速度提升，这些例子都证明了一切皆有可能，以及为何梅赛德斯有信心能在明年挑战红牛。

“我认为根据现在所处的位置，我们只需要像迈凯和阿斯顿·马丁那样一鼓作气向前一步，”当被Motorsport.com问及2024年与红牛缩小差距是否现实时，沃尔夫说道。

“这不是进行一次0.2秒的升级，而是一次0.5秒的升级，然后你就可以重返争冠行列。所以，我认为这是可能的。”

如今梅赛德斯已经更好掌握了在新的地面效应时代取得成功所需的赛车概念。正如沃尔夫所言，W15的设计正在进行诸多调整。但同时他也承认，梅赛德斯并没有得到所有需要的答案，而是仍在探索许多途径，以制定出最佳的开发路线。

“我认为我们有几个方向，”奥地利人解释说，“如果我们知道的话就会容易得多，但这辆赛车非常难以预测，而且缺乏抓地力。所以，有很多问题有待我们解决。”

“我们倾向于相信F1会有解决一切问题的灵丹妙药。我认为我们只需要把部件整合到位，让它们在赛车上发挥作用。我不会特别强调某一个方面。”

翻译/小飞侠