阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言

荷兰大奖赛周末涌现出大量猜测，称阿斯顿·马丁的老板劳伦斯·斯特罗尔已经向西班牙人发出了邀请，让他离开Alpine车队，并在2022年加入自己的银石阵营。

在夏休期间，斯特罗尔曾与阿隆索的经纪人弗拉维奥·布里亚托雷共进午餐一事，则让这一传言显得更为 “有板有眼”。当时，Alpine还尚未官宣将与阿隆索续约至2022赛季。而阿斯顿·马丁也还未确认将在明年与其现役车手塞巴斯蒂安·维特尔继续合作。

但是随着阿斯顿·马丁即将与德国人达成协议，车队否认想签下阿隆索的想法。车队的一位发言人表示：“劳伦斯·斯特罗尔并没有像一些媒体所报道的那样，向费尔南多·阿隆索发出加盟的邀约。”

“劳伦斯确实在夏休期间与阿隆索的经纪人弗拉维奥·布里亚托雷在撒丁岛共进午餐。劳伦斯和弗拉维奥是朋友。多年来，他们曾多次在撒丁岛共进午餐。这只是一个社交场合，仅此而已。”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

阿斯顿·马丁领队奥特马尔·萨夫纳表示，他希望在接下来的几周内与维特尔就新的合约事宜进行正式谈判，并在赛季结束前敲定二者的合作。

“我们的合同需要经过一个流程，” 萨夫纳在赞德弗尔特比赛期间表示，“虽然我不喜欢谈论细节，但这其中有一些明确的时间节点。”

“在未来几周我们会一一经过这些节点，一旦它们都通过了，我肯定我们会宣布必要的信息。”

在法拉利结束了一段令人沮丧的职业生涯后，维特尔于今年转会至阿斯顿·马丁。尽管由于缺少足够的季前测试，这位世界冠军的开局阶段异常艰难，但他仍然取得了显著的进步，并在阿塞拜疆大奖赛中以第二名的成绩，为车队收获了迄今为止唯一的一个领奖台。

另外，德国人还在匈牙利大奖赛上第二个完赛，但在比赛结束后，由于油箱中没有剩余足够的燃料进行合法性检查而被取消了成绩。

翻译/小飞侠