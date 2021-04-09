阿斯顿·马丁任命霍肯博格出任替补橘色

自从2019赛季结束后，霍肯博格就赋闲在家。去年，他曾在塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠病毒、兰斯·斯特罗尔身体不适期间，在银石的两个周末和纽伯格林的周末替补代表Racing Point出场。

当时，霍肯博格表现出色，虽然赛车故障让他在英国大奖赛开始前被迫退赛，但之后在70周年大奖赛和艾菲尔大奖赛都拿到积分。而他在银石的第二场排位赛里，更是获得第三名。

霍肯博格曾在以银石为基地的团队效力了四个赛季，当时车队还名叫“印度力量”。本赛季，银石团队成为了阿斯顿·马丁时隔六十多年后重返F1的厂商车队，并且启用了塞巴斯蒂安·维特尔和斯特罗尔搭档的阵容。而在未能如愿获得今年全职比赛机会的请款下， 33岁的德国人接受阿斯顿·马丁的官方替补车手和研发车手的角色。

值得一提的是，为阿斯顿·马丁提供动力单元的梅赛德斯也对霍肯博格有意。去年在巴林的倒数第二个比赛周末，当刘易斯·汉密尔顿感染新冠病毒之后，车队从威廉姆斯“租借”了自己旗下的年轻车手乔治·拉塞尔。

本赛季，卫冕冠军车队的官方替补人选是在其姊妹FE车队的两位比赛车手斯托弗·范多恩和尼克·德弗瑞。但是，FE赛历上的马拉喀什和圣地亚哥的周末与F1摩纳哥大奖赛和阿塞拜疆大奖赛冲突，意味着德国车队需要寻找其他的合适替补人选。