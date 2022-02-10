阿斯顿·马丁发布AMR22并确定明天试航

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AMR22根据修改后的技术规则打造。在盖登亮相的赛车，与去年7月F1官方设计的模型车有着明显不同，从鼻翼到鼻锥在简洁干净的同时更显硬朗。同时尾翼翼片并没有呈现俯冲格式，而是形成多层次的弧形。同时吸引眼前的在于侧箱上方布满了格栅。

英国车队已经预定了银石赛道在明天进行拍摄日，届时AMR22赛车将由塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔轮流进行试航。

2022赛季迎来F1技术规则改革，大幅度的空气动力学规则修改，使得赛车在视觉上发生了巨大变化。哈斯在上周五率先发布了新赛季赛车的涂装效果图。虽然昨天红牛举行了一场发布会，但除了赞助商醒目的新涂装之外，这辆公开亮相的赛车基本是去年F1官方设计的展示车的复制品，仅有鼻锥和尾翼稍许不同。这意味着明天将在银石试跑的AMR22将是第一辆真正亮相的新一代赛车。

本赛季阿斯顿·马丁在车手阵容方面保持不变，但是管理层发生了重大变化。原领队奥马尔·萨弗诺尔在年初离开，他的工作由曾经在宝马、保时捷工作过的迈克·克拉克接替。同时，在已经为车队工作了20多年的安迪·格林升任首席技术官后，此前隶属于红牛的丹·法罗斯将从4月在银石团队作为新的技术总监走马上任。

今年是劳伦斯·斯特罗尔入住阿斯顿·马丁跑车之后，该品牌以制造上身份回到F1的第二个赛季。而为了实现五年内夺得世界冠军的宏大计划，除了引进人员之外，车队已于去年动工扩建基地。另外，车队也在今年迎来了新的冠名赞助商沙特阿美石油公司，并且更名为“阿斯顿·马丁阿美高知特F1车队”。除了油液技术方面的合作之外，双方致力于帮助英国车队实现碳中和的目标。