阿斯顿·马丁不认为2024年F1竞争格局将有大变化

今年将是现行的地面效应规则实施的第三个赛季。这一情况使得各车队在赛车设计方面向红牛风格的下洗式侧箱结构靠拢。

此前赛车理念与此显著不同的分别是梅赛德斯和法拉利，但是这两支车队都承诺将在2024年采用全新的赛车概念，而且几乎肯定与赛道上其他赛车趋于一致。

对此克拉克表示，鉴于如今并不存在让车队措手不及或打乱格局的规则改革，今年看到任何形式的重大变化都将是一个“惊喜”。

“当你拥有稳定的规则时，就像我们现在拥有的那样时，车队宁愿进化，”克拉克表示。“如果你有一辆出挑的赛车，就像红牛的那样，我想很多人都会朝这个方向努力。”

“另一方面，我们从法拉利和梅赛德斯那里听说，他们将在构造上做出非常大的改变。所以，我们很好奇这会带来什么。”

“但我认为总的来说，如果你仔细观察，通常情况下，如果技术规则保持不变，车队之间会逐年实力接近。”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

鉴于新规则要到2026年才会进行全面修订（届时更小、更轻的赛车将采用主动空气动力系统和新的动力系统概念)，克拉克认为车队将转而专注于改进赛道边的运作，以求获得性能提升。

考虑到在2023赛季后半段的排位赛中，前18位的赛车差距可能只有0.6秒，改进策略和缩短进站时间或被证明对于比赛至关重要。

“运作方面的稳定性也将更加重要，因为如果赛车如此接近，那么真的就是小细节决定发车位置的差异，” 他继续说道。“我认为在未来的几年里，排位赛中的差距只会越来越小。所以，回到最初的问题:如果我们现在的格局发生重大变化，我会感到惊讶。”

补充报道/Jake Boxall-Legge

翻译/小飞侠