阿斯顿·马丁不认为直接换半雨胎能让阿隆索在摩纳哥获胜
阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克不认为他的车队在摩纳哥大奖赛里，因为下雨后没有第一时间给费尔南多·阿隆索换上半雨胎，而失去有可能获得的比赛胜利。
摩纳哥比赛进行到53圈时，赛道上逐渐开始下雨。阿隆索在一圈后进站，但没有像一些其他车手那样换上半雨胎，而是用了一套新的中性胎。但很快雨势增加，令西班牙人不得不再次进站更换半雨胎。
因为Alpine车手埃斯特班·奥康在下雨前刚进站更换了干地轮胎，阿隆索已经握有30多秒的优势，所以他多进一次站还是守在前队友身前。
“老实说，我们以为我们可以用中性胎跑完比赛，因为赛道很快会干，”克拉克对车队的换胎决定做了解释。“但后来我们的判断有些错了，因为在赛道的这个部分（维修区），过了很久才开始下雨。而且这个区域雨下得最少。“
”所以这可能是一个错误的判断，因为我们也认为在这部分赛道上，半雨胎会严重磨损。最终，换中性胎是一个谨慎的决定，但一圈后我们看到这么做不会管用。我们决定叫他回来。”
下雨之后，阿隆索与工程师做了非常简洁的交流，他无法确定是否需要换半雨胎，只是报告了赛道上只有非常少的地方有雨，而且其他地方时干的，并且让车队来做决定。
”正如我所说，这些决定是在很短的时间内做出的。然后你必须接受它，当你决定后，你必须执行。因为不然的话，你的赛车上就会有两个雨胎和两个干胎。“克拉克看来，换上中性胎是保险的做法。
”所以一旦你做出决定，你就必须执行。因为任何你试图恢复的举动都会完全出错。我们会研究，会从中学习，争取下一次做得更好。我们在车手和车队之间有相当好的理解。有时，车手说‘你们决定’。在这种情况下，我们决定使用光头胎。费尔南多对此很满意。之后他也很高兴能重新换上半雨胎！”
阿隆索在摩纳哥实现了本赛季六场比赛中的第二次领奖台完赛，而且是个人和车队本赛季的最佳成绩。但在外界看来，如果阿斯顿·马丁直接给自己的车手换上半雨胎，或许在马克斯·维斯塔潘进站后，他就能跃升到红牛车手前面领跑。
原因是，奥康在第54圈与阿隆索后面进站时换上了半雨胎，而他在出场圈里把自己与领先的马克斯·维斯塔潘的差距缩小了15秒。理论上，如果阿隆索也那么做，就能很快追上正因为磨损的中性胎而挣扎的红牛赛车。
Fernando Alonso, Aston Martin team celebrate , 2nd position, in front of garage Monaco
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
不过，克拉克认为事情并没有那么简单，“不，我不认为丢失了胜利。因为如果我们换上半雨胎，马克斯也会换半雨胎。而且他拥有优势，所以我认为这不会有什么变化。”
“总的来说，我们不能太贪婪，我们应该回顾一下，看看我们的目标是什么。我们来这里是要做得比我们本赛季迄今为止所做的更好。我认为这方面我们做到了。我认为红牛对我们来说有点太快了。”
赛后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示他对阿斯顿·马丁给阿隆索换中性胎感到意外，但是同样地，他承认即使维斯塔潘原本应该早一圈进站，但他在赛道距离上的优势足够守住领先位置。
“事后完全清楚地来看，我们原先应该早一圈换半雨胎，但此后他（维斯塔潘）非常成熟。开始下雨后，他非常稳健，安全地管理着轮胎跑回来，然后结束了比赛的悬念，”霍纳说到。
“我认为因为马克斯领先了9-10秒，当他进站时我们有足够的优势，哪怕进站圈慢了5-6秒，我们还是能（出站后）领先3-4秒。我很意外，他们换了中性胎，那直接放了我们一马，随后只是‘好的，马克斯，你只需要跑回来，让我们换胎’。”
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