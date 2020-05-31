阿斯顿·马丁不会把Racing Point变成一支“怪兽”F1车队

今年1月，在Racing Point老板劳伦斯·斯特罗尔对阿斯顿·马丁进行投资后，英国制造商确定将在明年以厂队的身份重返F1。

在前身“印度力量”经历多年的财政困难后，如今Racing Point正在投资升级其设施，包括建设一个新的工厂。但格林强调，车队不会寻求在规模上扩大到与一些F1大车队相当，而是更倾向于在即将到来的预算帽规则下追求效率。

“这是我们与斯特罗尔最先进行讨论的问题之一。为了避免成为F1中的有一支‘怪兽’车队，你需要什么?我们应该做什么?”格林在F1官方的《Beyond the Grid》播客节目上表示。

“我们希望尽可能保持我们目前的效率和规模，我们真的觉得就团队规模而言，目前的配置是最合适和最理想的。我们并不想突然从450人扩张到800至900人。那从来不在目标清单上。”

格林解释表示，与梅赛德斯达成风洞使用协议是Racing Point的一个重大突破。而促成此事的关键正是得益于斯特罗尔的投资。

“我们所进行的重大讨论之一，就是如何缩短与前三名车队的差距。”格林表示，“ 我们年复一年地看到，前三名的车队完胜其他车队。这不是高科技，这只是物理学。”

“我们已经和梅赛德斯讨论了很长时间关于使用他们的风洞的事。但直到劳伦斯出现，以及规则开始放开，我们才达成了协议。”

“劳伦斯出现了，并且进一步促成了梅赛德斯向我们开放合作。目前就风洞而言，这是一个非常、非常巨大的改变。”

F1将在2021赛季引入全新的预算帽。车队每赛季的开销将被限制在1.45亿美元，从而使竞争更可持续。但这也将导致许多大车队不得不进行裁员。作为公司范围内裁员的一部分，迈凯伦已在本周早些时候证实将从车队裁员70人。

格林表示，他相信需要800多人的配置才能使一支F1车队赢得大奖赛的日子将在不久的将来结束。

“我想如果你在一年前问这个问题，你会说是的。但不是现在。”他说，“在目前的环境和即将于2022年开始实施的规则制度下，这是不可能的。我认为这些车队现在大得像‘恐龙’，你必须要小、精干且高效。”

“这将是我们的优势。关于财务方面的规则，我认为正在向我们倾斜，正在帮助我们能够与曾经的强队相抗衡。因为他们的规模将不复从前。”

“他们将不得不降低成本，以达到更接近于我们的水平。我们已经维持这一预算水平好多年了。我认为我们在这方面做得很好。我认为我们已经建立了系统，建立了团队，他们知道如何在成本驱动的环境中工作。这对我们有帮助。”

翻译/小飞侠