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Formula 1 / 突发新闻

阿斯顿·马丁不会把Racing Point变成一支“怪兽”F1车队

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阿斯顿·马丁不会把Racing Point变成一支“怪兽”F1车队
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, Grand prix editor
2020年5月31日 下午1:40

Racing Point车队技术总监安德鲁·格林表示，即便在2021年更为“阿斯顿·马丁”，其车队也不会变成一支规模巨大的“怪兽”车队。

今年1月，在Racing Point老板劳伦斯·斯特罗尔对阿斯顿·马丁进行投资后，英国制造商确定将在明年以厂队的身份重返F1。

在前身“印度力量经历多年的财政困难后，如今Racing Point正在投资升级其设施，包括建设一个新的工厂但格林强调，车队不会寻求在规模上扩大到与一些F1大车队相当而是更倾向于在即将到来的预算帽规则下追求效率。

这是我们与斯特罗尔最先进行讨论的问题之一。为了避免成为F1中的有一支‘怪兽’车队，你需要什么?我们应该做什么?格林在F1官方的《Beyond the Grid》播客节目上表示

我们希望尽可能保持我们目前的效率和规模，我们真的觉得就团队规模而言，目前的配置是最合适和最理想我们不想突然从450人扩张到800900人。那从来不在目标清单上。

格林解释表示，与梅赛德斯达成风洞使用协议Racing Point的一个重大突破。而促成此的关键正是得益于斯特罗尔的投资。

我们所进行的重大讨论之一，就是如何缩短与前三名车队的差距。”格林表示， 我们年复一年地看到，前三名的车队完胜其他车队。这不是高科技，这只是物理学。”

我们已经和梅赛德斯讨论了很长时间关于使用他们的风洞的事直到劳伦斯出现，以及规则开始放开，我们才达成了协议。”

劳伦斯出现了，并且进一步促成了梅赛德斯向我们开放合作。目前就风洞而言，这是一个非常非常巨大的改变。

F12021赛季引入全新预算帽车队每赛季的开销将被限制在1.45亿美元，从而使竞争更可持续。将导致许多大车队不得不进行裁员。作为公司范围内裁员的一部分，迈凯伦已在本周早些时候证实将从车队裁员70人。

格林表示，他相信需要800多人的配置才能使一支F1车队赢得大奖赛的日子将在不久的将来结束。

我想如果你在一年前问这个问题，你会说是的。但不是现在。”他说，“在目前的环境和即将于2022年开始实施的规则制度下，这是不可能的。我认为这些车队现在大得像‘恐龙’，你必须要小精干高效。

将是我们的优势关于财务方面的规则，我认为正在向我们倾斜，正在帮助我们能够与曾经的强队相抗衡。因为他们的规模将不复从前。”

他们不得不降低成本以达到更接近我们的水平。我们已经维持这一预算水平好多年了。我认为我们在这方面做得很好。我认为我们已经建立了系统，建立了团队，他们知道如何在成本驱动的环境中工作。这对我们有帮助。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
车队 Racing Point
Author Luke Smith

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