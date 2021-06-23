阿布扎比获批修改赛道布局以提升观赛体验

去年，在经历了一场因缺乏超车而索然无味的比赛后，阿布扎比大奖赛的推广方决定对修改赛道布局做了可行性进行研究。

近日赛道方面透露，他们的改建计划已经获得了批准，并且一些弯道的改造工作很快就将启动，以便赶上12月12日的比赛。

阿布扎比赛车运动管理公司代理首席执行官Saif Al Noaimi表示：“我们一直在致力于提升比赛的精彩程度。”

“我们一直在倾听我们的观众、车迷、车手、F1和国际汽联的意见，并尝试努力做出一些令人兴奋的改变，比如今年我们将改变赛道的布局。我们将在夏季对赛道进行一些修改，以便赶上年底的阿布扎比大奖赛。”

同时Al Noaimi透露，具体的改造细节将很快向公众披露。他也希望这一全新的布局能增加超车的机会。

“我们的最终目标是为轮对轮比的赛创造更多的机会，”他补充道，“我们想要创造更多的超车机会，并根据目前的赛事规则，打造一条整体上更高速流畅的赛道。所以我们真的很期待能看到一些超车行动，并希望总冠军的悬念能在我们这儿的最后一刻才被揭晓。一个可能修改的地方就是后长直道之前的发夹弯区域。”

发夹弯之前的慢速弯往往会使赛车之间拉开距离，因此车手们很难在进弯或者出弯时展开搏斗。去年在经历枯燥的收官站后，丹尼尔·里卡多就曾提出希望赛道布局能有所调整。

“我当然不想贬低这条赛道，因为我还想继续来这儿比赛，因为它真的很棒，”澳大利亚人表示，“但或许我们可以调整一下布局。我知道这里可能还有其他选择，因为很不幸，周日的比赛真的很棘手。从娱乐的角度来看，比赛有时候太平淡无奇了。”

同时阿布扎比方面还透露，在经历去年的空场办赛后，今年的赛事和娱乐活动将向一定数量的车迷开放。

翻译/小飞侠