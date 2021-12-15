阿布扎比测试首日：德弗瑞最快，周冠宇第五

本轮季后测试在帮助倍耐力做2022年18英寸轮胎测试的同时，车队还可以选择一天让年轻车手出场。区别是轮胎测试用的是修改后的混合赛车，而年轻车手测试则以2021年比赛的赛车。

根据倍耐力的预计，2022赛季开始时，新规则下的F1赛车配备18英寸轮胎的单圈时间将比今年赛车慢2-3秒，但赛季结束时应该能更快。

阿布扎比测试第一天，总共有19名车手出场，时间榜的前七名被驾驶2021年赛车的年轻车手占据。代表梅赛德斯出场的FE卫冕世界冠军德弗瑞做出1分23.194秒的标杆时间，领先驾驶AlphaTauri赛车的连姆·洛森1.3秒之多。

Alpine替补车手奥斯卡·皮亚斯特雷列第三位，但他只比今年一起在F2比赛的新西兰车手慢0.006秒。来自IndyCar的帕特里西奥·奥沃德首次驾驶迈凯伦F1赛车，位居第四。

明年将征战F1的周冠宇首次坐进阿尔法·罗密欧的赛车，与新队友瓦尔特利·博塔斯一起工作。中国小将全天完成了119圈后，个人最快单圈时间排名第五，比驾驶红牛世界冠军赛车的尤里·维普斯快了0.056秒。再之后是阿斯顿·马丁的模拟器车手尼克·耶洛利。

在所有用18英寸轮胎测试的混合赛车中，丹尼尔·里卡多驾驶迈凯伦排名最高，时间为1分26.252秒。新科世界冠军马克斯·维斯塔潘回到红牛驾驶舱，不过完成124圈的他仅列倒数第三。明年代表梅赛德斯比赛的乔治·拉塞尔提前坐进了混合的W12赛车，一共收集了132圈数据，名列维斯塔潘身后。

法拉利成为当天里程数最多的车队，总共完成306圈，比5场阿布扎比大奖赛的总距离还多16圈。其中，模拟器车手安东尼奥·弗奥科独自跑了146圈，也是当天圈数最多的车手，比第二多的兰斯·斯特罗尔还多3圈。不过，意大利人上午驾驶2021年赛车，而下午则接替查尔斯·莱克勒克测试2022年轮胎。F2年度第二名罗伯特·施瓦茨曼则在下午进行年轻车手测试。

根据各支车队的第二个工作日安排，周冠宇将为阿尔法·罗密欧测试2022年轮胎；梅赛德斯继续由拉塞尔承担18英寸轮胎的里程收集工作；红牛则交给塞尔吉奥·佩雷兹；费尔南多·阿隆索将坐进Alpine赛车。

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Nyck de Vries Mercedes 1:23.191 77 2 Liam Lawson AlphaTauri 1:24.517 +1.326s 125 3 Oscar Piastri Alpine 1:24.523 +1.332s 131 4 Patricio O'Ward McLaren 1:24.607 +1.416s 92 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.142 +1.951s 119 6 Juri Vips Red Bull 1:25.198 +2.007s 97 7 Nick Yelloly Aston Martin 1:25.333 +2.142s 118 8 Daniel Ricciardo McLaren 1:26.252 +3.061s 95 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.579 +3.388s 143 10 Robert Shwartzman Ferrari 1:26.694 +3.503s 73 11 Charles Leclerc Ferrari 1:26.989 +3.798s 87 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:27.183 +3.992s 127 13 Antonio Fuoco Ferrari 1:27.324 +4.133s 146 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.348 +4.157s 131 15 Logan Sargeant Williams 1:27.476 +4.285s 92 16 Esteban Ocon Alpine 1:27.553 +4.362s 128 17 Max Verstappen Red Bull 1:28.013 +4.822s 124 18 George Russell Mercedes 1:28.062 +4.871s 132 19 Mick Schumacher Haas 1:29.099 +5.908s 100