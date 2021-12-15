阿布扎比测试首日：德弗瑞最快，周冠宇第五
尼克·德弗瑞驾驶梅赛德斯2021年赛车做出阿布扎比季后测试第一日最快时间，周冠宇首次感受阿尔法·罗密欧赛车列第五。
本轮季后测试在帮助倍耐力做2022年18英寸轮胎测试的同时，车队还可以选择一天让年轻车手出场。区别是轮胎测试用的是修改后的混合赛车，而年轻车手测试则以2021年比赛的赛车。
根据倍耐力的预计，2022赛季开始时，新规则下的F1赛车配备18英寸轮胎的单圈时间将比今年赛车慢2-3秒，但赛季结束时应该能更快。
阿布扎比测试第一天，总共有19名车手出场，时间榜的前七名被驾驶2021年赛车的年轻车手占据。代表梅赛德斯出场的FE卫冕世界冠军德弗瑞做出1分23.194秒的标杆时间，领先驾驶AlphaTauri赛车的连姆·洛森1.3秒之多。
Alpine替补车手奥斯卡·皮亚斯特雷列第三位，但他只比今年一起在F2比赛的新西兰车手慢0.006秒。来自IndyCar的帕特里西奥·奥沃德首次驾驶迈凯伦F1赛车，位居第四。
明年将征战F1的周冠宇首次坐进阿尔法·罗密欧的赛车，与新队友瓦尔特利·博塔斯一起工作。中国小将全天完成了119圈后，个人最快单圈时间排名第五，比驾驶红牛世界冠军赛车的尤里·维普斯快了0.056秒。再之后是阿斯顿·马丁的模拟器车手尼克·耶洛利。
在所有用18英寸轮胎测试的混合赛车中，丹尼尔·里卡多驾驶迈凯伦排名最高，时间为1分26.252秒。新科世界冠军马克斯·维斯塔潘回到红牛驾驶舱，不过完成124圈的他仅列倒数第三。明年代表梅赛德斯比赛的乔治·拉塞尔提前坐进了混合的W12赛车，一共收集了132圈数据，名列维斯塔潘身后。
法拉利成为当天里程数最多的车队，总共完成306圈，比5场阿布扎比大奖赛的总距离还多16圈。其中，模拟器车手安东尼奥·弗奥科独自跑了146圈，也是当天圈数最多的车手，比第二多的兰斯·斯特罗尔还多3圈。不过，意大利人上午驾驶2021年赛车，而下午则接替查尔斯·莱克勒克测试2022年轮胎。F2年度第二名罗伯特·施瓦茨曼则在下午进行年轻车手测试。
根据各支车队的第二个工作日安排，周冠宇将为阿尔法·罗密欧测试2022年轮胎；梅赛德斯继续由拉塞尔承担18英寸轮胎的里程收集工作；红牛则交给塞尔吉奥·佩雷兹；费尔南多·阿隆索将坐进Alpine赛车。
|Pos
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|Laps
|1
|Nyck de Vries
|Mercedes
|1:23.191
|77
|2
|Liam Lawson
|AlphaTauri
|1:24.517
|+1.326s
|125
|3
|Oscar Piastri
|Alpine
|1:24.523
|+1.332s
|131
|4
|Patricio O'Ward
|McLaren
|1:24.607
|+1.416s
|92
|5
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|1:25.142
|+1.951s
|119
|6
|Juri Vips
|Red Bull
|1:25.198
|+2.007s
|97
|7
|Nick Yelloly
|Aston Martin
|1:25.333
|+2.142s
|118
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:26.252
|+3.061s
|95
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:26.579
|+3.388s
|143
|10
|Robert Shwartzman
|Ferrari
|1:26.694
|+3.503s
|73
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:26.989
|+3.798s
|87
|12
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:27.183
|+3.992s
|127
|13
|Antonio Fuoco
|Ferrari
|1:27.324
|+4.133s
|146
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:27.348
|+4.157s
|131
|15
|Logan Sargeant
|Williams
|1:27.476
|+4.285s
|92
|16
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:27.553
|+4.362s
|128
|17
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:28.013
|+4.822s
|124
|18
|George Russell
|Mercedes
|1:28.062
|+4.871s
|132
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|1:29.099
|+5.908s
|100