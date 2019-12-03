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Formula 1 / 测试报告

阿布扎比测试首日：博塔斯最快，莱科宁遇引擎故障

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阿布扎比测试首日：博塔斯最快，莱科宁遇引擎故障
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2019年12月3日 下午2:20

瓦尔特利·博塔斯在阿布扎比轮胎测试第一天里做出全天最快单圈时间，领先第二快的塞巴斯蒂安·维特尔0.8秒之多。

测试从早上9开始，至下午6点结束，共九个小时，没有官方休息时间。除了2020年的轮胎之外，车队也能使用2019年轮胎。相对于五款现有配方的2019年轮胎，当前2020年轮胎有六种配方。车队可以根据各自的安排进行使用，但总共可以使用十套。

前四个半小时过后，负责梅赛德斯首日赛车驾驶工作的博塔斯以1分38.488秒占据时间榜第一。维特尔原本落后芬兰人0.7秒位列第二，但是Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹在第五个小时开始后，以1分39.195秒超过了法拉利车手。

后四个半小时里，博塔斯多次提高个人时间且没有受到其他车手的挑战。最终，他把第一天轮胎测试的标杆时间定格在1分37.124秒。维特尔反超了佩雷兹，也成为剩余车手中唯一突破1分38秒大关的车手，但还是落后梅赛德斯对手0.867秒。值得一提的是，博塔斯的标杆时间，是用2019年倍耐力C4配方轮胎做出，而维特尔则用的是2020年C5配方轮胎。

佩雷兹没有在下午进步，所以红牛二队的丹尼尔·科维亚特取而代之位列全场第三。罗曼·格罗斯让落后墨西哥人0.092秒，排名第五。在他身后的是兰多·诺里斯和马克斯·维斯塔潘。

明年将代表雷诺比赛的埃斯特班·奥康驾驶RS19赛车出场。当天他的个人最快时间落后维斯塔潘不到百分之四秒，也是最后一个处于1分40秒以内的车手。

乔治·拉塞尔和基米·莱科宁位列前十名，但芬兰人因为变速箱故障而耽误了工作。

肖恩·格莱尔驾驶红牛二队赛车出场，他的时间落后车队的比赛车手科维亚特近3.5秒。

以色利车手罗伊·尼萨尼获得驾驶威廉姆斯赛车的机会，但是直到还剩两个小时不到时才出场。最终他跑完41圈，但将在明天再次驾驶FW42赛车。

Pos. Driver Team Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:37.124   138
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.991 0.867 136
3 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:38.183 1.059 72
4 Sergio Perez Racing Point 1:38.434 1.310 120
5 Romain Grosjean Haas 1:39.526 2.402 146
6 Lando Norris McLaren 1:39.741 2.617 125
7 Max Verstappen Red Bull 1:39.926 2.802 153
8 Esteban Ocon Renault 1:39.962 2.838 77
9 George Russell Williams 1:40.368 3.244 87
10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:40.903 3.779 93
11 Sean Gelael Toro Rosso 1:41.640 4.516 67
12 Roy Nissany Williams 1:44.760 7.636 41
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Author Frankie Mao

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