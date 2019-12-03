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Formula 1 / 突发新闻

阿布扎比测试车手名单

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阿布扎比测试车手名单
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2019年12月3日 上午4:55

2019赛季阿布扎比测试将于今天开始，15名比赛车手将在两天的阶段里驾驶赛车。

虽然本赛季刚刚在上周日落下帷幕，但是车队马不停蹄地投入到新赛季的准备工作中。本次测试依然以帮助轮胎供应商倍耐力为2020赛季轮胎进行赛道测试为目的，而且比起过去，更多地由现役正式车手承担驾驶赛车的人物。

除了六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将不参加之外，雷诺的丹尼尔·里卡多、哈斯的凯文·马格努森也将缺席。尼科·霍肯伯格在完成了最后一战后已经开启“放假”模式，而波兰老将罗伯特·库比卡也在上周日完成谢幕。

隶属于梅赛德斯体系的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔，将顶替汉密尔顿在周三接替今天出场的瓦尔特利·博塔斯。明年将重返赛道的埃斯特班·奥康将首次坐进雷诺赛车，而且连续测试两天。巴西人皮耶特罗·费迪帕尔蒂则将再次驾驶哈斯赛车。下赛季在威廉姆斯上位的尼古拉斯·拉蒂菲也将出场。

F2车手肖恩·格莱尔将在为红牛二队在今天做半天的测试。威廉姆斯将会在两天时间里给以色列年轻车手罗伊·尼萨尼出场机会。

梅赛德斯 瓦尔特利·博塔斯 乔治·拉塞尔
法拉利 塞巴斯蒂安·维特尔 查尔斯·莱克勒克
红牛 马克斯·维斯塔潘 亚历山大·阿尔本
迈凯伦 兰多·诺里斯 卡洛斯·塞恩斯
雷诺 埃斯特班·奥康 埃斯特班·奥康
红牛二队 肖恩·格莱尔 / 丹尼尔·科维亚特 皮埃尔·加斯利
Racing Point 塞尔吉奥·佩雷兹 兰斯·斯特罗尔
阿尔法·罗密欧 基米·莱科宁 安东尼奥·吉奥维纳兹
哈斯 罗曼·格罗斯让 皮耶特罗·费迪帕尔蒂
威廉姆斯 乔治·拉塞尔 /罗伊·尼桑尼 罗伊·尼桑尼 / 尼古拉斯·拉蒂菲

 

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Author Frankie Mao

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