阿布扎比测试车手名单

虽然本赛季刚刚在上周日落下帷幕，但是车队马不停蹄地投入到新赛季的准备工作中。本次测试依然以帮助轮胎供应商倍耐力为2020赛季轮胎进行赛道测试为目的，而且比起过去，更多地由现役正式车手承担驾驶赛车的人物。

除了六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿将不参加之外，雷诺的丹尼尔·里卡多、哈斯的凯文·马格努森也将缺席。尼科·霍肯伯格在完成了最后一战后已经开启“放假”模式，而波兰老将罗伯特·库比卡也在上周日完成谢幕。

隶属于梅赛德斯体系的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔，将顶替汉密尔顿在周三接替今天出场的瓦尔特利·博塔斯。明年将重返赛道的埃斯特班·奥康将首次坐进雷诺赛车，而且连续测试两天。巴西人皮耶特罗·费迪帕尔蒂则将再次驾驶哈斯赛车。下赛季在威廉姆斯上位的尼古拉斯·拉蒂菲也将出场。

F2车手肖恩·格莱尔将在为红牛二队在今天做半天的测试。威廉姆斯将会在两天时间里给以色列年轻车手罗伊·尼萨尼出场机会。