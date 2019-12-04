阿布扎比测试次日：拉塞尔第一，莱克勒克撞墙

在第一天替东家威廉姆斯驾驶了赛车之后，拉塞尔作为梅赛德斯旗下车手，在第二天坐进了为“银箭”夺得2019赛季世界冠军的W10赛车。他在前半段里以1分37.833秒位居头名，领先同样适用梅赛德斯引擎的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔0.166秒。

午饭过后，刚刚完成个人第一个F1赛季的拉塞尔回到赛道，进一步跑出1分37.204秒并保持到全天测试结束，而他总过为德国车队跑了当天最多的145圈。这意味着前一天瓦尔特利·博塔斯用2019年C4配方轮胎跑出的1分37.124秒成为本次测试的标杆时间。

莱克勒克在下午驾驶法拉利赛车把个人时间提高到1分37.401秒，超过斯特罗尔的同时，以0.2秒之差屈居第二。不过，在第七个小时尾声阶段，摩纳哥人在14号弯甩尾后撞墙，引发了红旗。在那之前，他完成了103圈。

近20分钟的暂停之后，测试继续进行，但是莱克勒克没有重新回到赛道上。值得一提的是，法拉利在两天测试里发生了两起事故。前一天塞巴斯蒂安·维特尔与塞尔吉奥·佩雷兹发生碰擦后打转，导致车轮爆胎。

斯特罗尔虽然没有在下午提高个人时间，但还是足够位列当天第三名，领先红牛二队的皮埃尔·加斯利0.167秒。

替换兰多·诺里斯的卡洛斯·塞恩斯、连续第二天驾驶雷诺赛车的埃斯特班·奥康和代表红牛出场的亚历山大·阿尔本虽然都有所提高，但还是未能攀升到加斯利之前。

安东尼奥·吉奥维纳兹接替基米·莱科宁坐进阿尔法·罗密欧赛车后，在下半段把个人时间提高了将近二秒，同时超过了明年成为威廉姆斯正式车手的尼古拉斯·拉蒂菲，而且快了0.3秒。

哈斯研发车手皮耶特罗·费迪帕尔蒂自巴塞罗那季中测试后再次得到驾驶赛车的机会。他为美国车队收集了130多圈数据，尽管个人时间位列倒数第二。

以色利车手罗伊·尼萨尼再次获得半天出场时间，在完成38圈后，比昨天进步了0.9秒左右。

至此，在总共度过了290天后，2019赛季所有赛道阶段全部结束。