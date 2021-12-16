阿布扎比测试收官，施瓦茨曼最快

法拉利旗下青年车手施瓦茨曼在周二为意大利车队参加了半天年轻车手测试后，在周三坐进哈斯赛车。美国车队也是当天唯一用到两辆赛车的车队，因为其没有在周二像其他车队那样参与年轻车手测试。

不过，全天测试进入最后一个小时，排在时间榜第一的是迈凯伦的兰多·诺里斯，他驾驶着用来搭配18英寸轮胎的混合MCL35M赛车。而在还剩40多分钟时，驾驶采用13英寸轮胎的2021年比赛赛车的施瓦茨曼提高了个人时间，刷出了更快的单圈时间1分23.348秒，比迈凯伦车手快大约半秒钟。

当天测试开始时，诺里斯的迈凯伦赛车在后轮车轮罩上试验了一款LED灯光系统，暗示了F1可能在今后使用类似的技术。

塞巴斯蒂安·维特尔以第三名完成了他在阿斯顿·马丁车队第一个赛季的最后一次驾车出场。德国人在上午遭遇了液压系统问题，不得不停在赛道上，导致了红旗的出现。在赛车得到维修后，他完成了超过两场阿布扎比大奖赛里程的工作，并且测试收工前5分钟里做出个人最快时间。

乔治·拉塞尔连续第二天承担了梅赛德斯的测试工作，而使用的是以2019年W10为基础的混合赛车。他的个人最快时间排名第四。随后是皮埃尔·加斯利、卡洛斯·塞恩斯和菲尔纳多·阿隆索。

2022年唯一的新秀车手周冠宇继在周二坐进阿尔法·罗密欧赛车做了年轻车手测试后，又在第二天体验了18英寸轮胎。中国小将全天完成159圈，在时间榜上排名第八。

塞尔吉奥·佩雷兹接手了红牛的轮胎测试工作，在跑了150圈后名列第九。哈斯的2022年轮胎测试则由替补兼模拟器车手皮埃特·费蒂帕尔蒂承担，巴西人在时间榜上落在最后。

威廉姆斯缺席了周三的测试，因为车队没有合适的混合赛车可以使用，只是由美国车手洛根·萨金特在周二用现役赛车进行了年轻车手测试。

F1赛车再次驶上赛道将是明年二月下旬，在巴塞罗那进行季前测试。

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Robert Shwartzman Haas 1.25.348 130 2 Lando Norris McLaren 1.25.809 +0.461 103 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1.26.379 +1.031 134 4 George Russell Mercedes 1.26.404 +1.056 82 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1.26.451 +1.103 149 6 Carlos Sainz Ferrari 1.26.706 +1.358 151 7 Fernando Alonso Alpine 1.26.940 +1.592 148 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1.27.850 +2.508 159 9 Sergio Perez Red Bull 1.27.991 +2.643 118 10 Pietro Fittipaldi Haas 1.28.622 +3.274 123