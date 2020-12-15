阿布扎比测试：周冠宇、阿隆索等15位车手出场，两支车队缺席

2020赛季大幕落下后时隔一天，季后测试就展开进行。受到新冠肺炎疫情影响之后的规则修改中，原本为期3天的测试减少为只有今天一天。而车队可以派出两辆赛车同时进行测试。

原则上本次测试面向年轻车手，只有大奖赛正赛经验不超过两场的车手可以参加。但是当国际汽联为过去两个赛季离开但明年将要回归F1的阿隆索开了绿灯之后，有两张老面孔也加入今天的测试阵容：梅赛德斯的替补车手斯托弗·范多恩和常年为红牛驾驶模拟器的塞巴斯蒂安·布耶米。

范多恩在2018年底离开迈凯伦之前，参加过41场大奖赛。上月底完成在瓦伦西亚的FE测试之后，他就跟随梅赛德斯旁观了本赛季最后两场比赛。当刘易斯·汉密尔顿感染新冠病毒之后，他被列为替补参赛的人选，但是最终德国车队选择了乔治·拉塞尔。

另一位梅赛德斯FE车手、2019年F2年度冠军尼克·德弗瑞也会在今天驾驶W11赛车。

红牛利用了阿隆索打开的大门，让布耶米驾驶RB16赛车，显然是为了给2021年赛车研发做准备，因为明年的赛车实质上是今年的底盘。与此同时，今年参加过8场F2比赛的爱沙尼亚年轻车手尤里·维普斯获得了驾驶红牛F1赛车的机会。

雷诺方面，已经有多次F1旧款赛车驾驶经验的周冠宇，作为法国车队的试车手会在全天驾驶奥斯特班·奥康的赛车，而阿隆索则坐进丹尼尔·里卡多的赛车，尽管他已经参加过311场大奖赛。上周末，西班牙人驾驶了2005年赢得世界冠军时的雷诺R25赛车进行了三次巡游。

法拉利由年轻车手罗伯特·施瓦茨曼和模拟器车手安东尼奥·弗奥科承担SF1000的驾驶工作。明年将代表哈斯参赛的米克·舒马赫作为车队唯一的车手出场。同样在纽伯格林因天气原因而没能在周五出场的卡勒姆·埃洛特则驾驶阿尔法·罗密欧赛车，而上周五在第一节练习里登场过的老将罗伯特·库比卡也一同进行试车工作。

获得本赛季F2年度第三且得到申请超级驾照资格的角田裕毅，坐进了AlphaTauri赛车。另一位日本年轻车手佐藤万璃音同样得到了驾驶机会。威廉姆斯则派出在萨基尔大奖赛中完成F1首秀的杰克·埃肯和试车手罗伊·尼萨尼。

迈凯伦和Racing Point双双决定不参加本次测试，作为对国际汽联允许“非年轻车手”参加测试的抗议。前者刚刚在上周日锁定了制造商年度季军，自2012年以后第一次进入年度前三。后者则在阿布扎比的“争三决战”中，在塞尔吉奥·佩雷兹因机械故障退赛后，兰斯·斯特罗尔只收获一个积分，遭到对手逆转，屈居第四名。

本次测试倍耐力为每位车手提供了5套C4配方轮胎和2套C5配方轮胎。测试已于当地时间上午9时开始，将至下午6时结束，期间有一个小时的午休时间。