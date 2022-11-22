阿布扎比季后测试：法拉利包揽前三，阿隆索首次驾驶阿斯顿·马丁

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上周日2022赛季收官战结束后不到两天，F1赛车就再次驶上赛道，十支车队分别派出两辆赛车，一辆做2023年轮胎测试，另一辆则进行年轻车手测试。红牛、法拉利和梅赛德斯的六名主力车手都承担了一定的驾驶任务，其中马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿在下午回到赛车中。而且，所有车队都没有进行午休，而是连续做了9个小时的测试。

查尔斯·莱克勒克驾驶F1-75赛车创造了前半段的最快时间，随后在后四个小时把赛车交给了塞恩斯。西班牙人最终跑出1分25.245秒，以快0.138秒超过队友后占据了第一的位置。法拉利年轻车手罗伯特·施瓦茨曼在另一辆赛车里驾驶了一整天，而且做出了全场第三快的时间。

进入最后半小时，不少车手都用最软配方的轮胎做了一轮单圈冲刺。明年代表Alpine比赛的皮埃尔·加斯利攀升到第四位，随后是亚历山大·阿尔本。而刚刚确认将在明年替威廉姆斯比赛的洛根·萨金特名列第六。

受到AlphaTauri下赛季任命的尼克·德福瑞斯在完成151圈后，成为当天的“劳模”，而且在时间榜上排名第八。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔、红牛青年车手连姆·洛森跻身前十名。

从Alpine投奔阿斯顿·马丁的阿隆索，在跑了97圈后，把赛车交给新队友斯特罗尔。而经历了合约风波的奥斯卡·皮亚斯特雷第一次驾驶迈凯伦现役F1赛车。不过，他在上午进入第三个小时后，一度因动力单元电子系统问题在赛道上停车，不过没过多久得以重返赛道。

明年将以正式车手身份回归的尼科·霍肯博格，坐进了哈斯赛车并进行了全天的测试。这成为他自赛季初代替塞巴斯蒂安·维特尔参加了巴林和沙特阿拉伯的比赛之后，第一次驾驶F1赛车。但是在仅仅跑了两个多小时候，他的VF-22赛车因机械故障被迫停下。尽管如此，德国人在赛车修复后重返赛道，并且全天完成了几乎相当于两场大奖赛的里程。

丹麦年轻车手弗德里克·维斯提首次作为梅赛德斯旗下车手进行了季后测试，总共跑了124圈。但德国车队显然不以单圈时间为重心，乔治·拉塞尔在前半段完成73圈，但始终排在时间榜末尾，比维斯提还低一名。而汉密尔顿在从拉塞尔手里接手赛车后，也只是位列第17名。

周冠宇没有参加本轮测试，阿尔法·罗密欧由瓦尔特利·博塔斯和替补车手泰奥·波切尔负责驾驶赛车。法国小将位列最后一位，但完成了106圈。

两名巴西车手费利佩·德鲁戈维奇和皮埃特罗·菲迪帕尔蒂，分别为自己担任替补的车队阿斯顿·马丁和哈斯出场。而当皮亚斯特雷正式在迈凯伦亮相的同时，他的年轻同胞杰克·杜恩也获得了测试Alpine赛车的机会。

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Carlos Sainz Ferrari 1:25.245 65 2 Charles Leclerc Ferrari 1:25.383 +0.138s 56 3 Robert Shwartzman Ferrari 1:25.400 +0.155s 116 4 Pierre Gasly Alpine 1:25.689 +0.444s 130 5 Max Verstappen Red Bull 1:25.845 +0.600s 76 6 Alexander Albon Williams 1:25.959 +0.714s 118 7 Logan Sargeant Williams 1:26.063 +0.818s 82 8 Nyck de Vries AlphaTauri 1:26.111 +0.866s 151 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.263 +1.018s 70 10 Liam Lawson Red Bull 1:26.281 +1.036s 111 11 Jack Doohan Alpine 1:26.297 +1.052s 111 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.312 +1.067s 97 13 Sergio Perez Red Bull 1:26.333 +1.088s 88 14 Oscar Piastri McLaren 1:26.340 +1.095s 123 15 Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.595 +1.350s 106 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.709 +1.464s 129 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.750 +1.505s 67 18 Lando Norris McLaren 1:26.890 +1.645s 115 19 Nico Hulkenberg Haas 1:27.000 +1.755s 110 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.123 +1.878s 135 21 Pietro Fittipaldi Haas 1:27.172 +1.927s 99 22 Frederik Vesti Mercedes 1:27.216 +1.971s 124 23 George Russell Mercedes 1:27.240 +1.995s 73 24 Theo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.591 +2.346s 106