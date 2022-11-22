阿布扎比季后测试：法拉利包揽前三，阿隆索首次驾驶阿斯顿·马丁
卡洛斯·塞恩斯领衔法拉利在阿布扎比季后测试中包揽时间榜前三名，费尔南多·阿隆索首次驾驶阿斯顿·马丁F1赛车。
上周日2022赛季收官战结束后不到两天，F1赛车就再次驶上赛道，十支车队分别派出两辆赛车，一辆做2023年轮胎测试，另一辆则进行年轻车手测试。红牛、法拉利和梅赛德斯的六名主力车手都承担了一定的驾驶任务，其中马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿在下午回到赛车中。而且，所有车队都没有进行午休，而是连续做了9个小时的测试。
查尔斯·莱克勒克驾驶F1-75赛车创造了前半段的最快时间，随后在后四个小时把赛车交给了塞恩斯。西班牙人最终跑出1分25.245秒，以快0.138秒超过队友后占据了第一的位置。法拉利年轻车手罗伯特·施瓦茨曼在另一辆赛车里驾驶了一整天，而且做出了全场第三快的时间。
进入最后半小时，不少车手都用最软配方的轮胎做了一轮单圈冲刺。明年代表Alpine比赛的皮埃尔·加斯利攀升到第四位，随后是亚历山大·阿尔本。而刚刚确认将在明年替威廉姆斯比赛的洛根·萨金特名列第六。
受到AlphaTauri下赛季任命的尼克·德福瑞斯在完成151圈后，成为当天的“劳模”，而且在时间榜上排名第八。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔、红牛青年车手连姆·洛森跻身前十名。
从Alpine投奔阿斯顿·马丁的阿隆索，在跑了97圈后，把赛车交给新队友斯特罗尔。而经历了合约风波的奥斯卡·皮亚斯特雷第一次驾驶迈凯伦现役F1赛车。不过，他在上午进入第三个小时后，一度因动力单元电子系统问题在赛道上停车，不过没过多久得以重返赛道。
明年将以正式车手身份回归的尼科·霍肯博格，坐进了哈斯赛车并进行了全天的测试。这成为他自赛季初代替塞巴斯蒂安·维特尔参加了巴林和沙特阿拉伯的比赛之后，第一次驾驶F1赛车。但是在仅仅跑了两个多小时候，他的VF-22赛车因机械故障被迫停下。尽管如此，德国人在赛车修复后重返赛道，并且全天完成了几乎相当于两场大奖赛的里程。
丹麦年轻车手弗德里克·维斯提首次作为梅赛德斯旗下车手进行了季后测试，总共跑了124圈。但德国车队显然不以单圈时间为重心，乔治·拉塞尔在前半段完成73圈，但始终排在时间榜末尾，比维斯提还低一名。而汉密尔顿在从拉塞尔手里接手赛车后，也只是位列第17名。
周冠宇没有参加本轮测试，阿尔法·罗密欧由瓦尔特利·博塔斯和替补车手泰奥·波切尔负责驾驶赛车。法国小将位列最后一位，但完成了106圈。
两名巴西车手费利佩·德鲁戈维奇和皮埃特罗·菲迪帕尔蒂，分别为自己担任替补的车队阿斯顿·马丁和哈斯出场。而当皮亚斯特雷正式在迈凯伦亮相的同时，他的年轻同胞杰克·杜恩也获得了测试Alpine赛车的机会。
|Pos
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|Laps
|1
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1:25.245
|65
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:25.383
|+0.138s
|56
|3
|Robert Shwartzman
|Ferrari
|1:25.400
|+0.155s
|116
|4
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:25.689
|+0.444s
|130
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:25.845
|+0.600s
|76
|6
|Alexander Albon
|Williams
|1:25.959
|+0.714s
|118
|7
|Logan Sargeant
|Williams
|1:26.063
|+0.818s
|82
|8
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|1:26.111
|+0.866s
|151
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:26.263
|+1.018s
|70
|10
|Liam Lawson
|Red Bull
|1:26.281
|+1.036s
|111
|11
|Jack Doohan
|Alpine
|1:26.297
|+1.052s
|111
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:26.312
|+1.067s
|97
|13
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:26.333
|+1.088s
|88
|14
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:26.340
|+1.095s
|123
|15
|Felipe Drugovich
|Aston Martin
|1:26.595
|+1.350s
|106
|16
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:26.709
|+1.464s
|129
|17
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:26.750
|+1.505s
|67
|18
|Lando Norris
|McLaren
|1:26.890
|+1.645s
|115
|19
|Nico Hulkenberg
|Haas
|1:27.000
|+1.755s
|110
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:27.123
|+1.878s
|135
|21
|Pietro Fittipaldi
|Haas
|1:27.172
|+1.927s
|99
|22
|Frederik Vesti
|Mercedes
|1:27.216
|+1.971s
|124
|23
|George Russell
|Mercedes
|1:27.240
|+1.995s
|73
|24
|Theo Pourchaire
|Alfa Romeo
|1:27.591
|+2.346s
|106
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