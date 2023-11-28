阿布扎比季后测试：奥康最快，拉塞尔撞墙

与近年来一样，本次季后测试为期一天，所有10支车队派出两辆赛车，一辆用作年轻车手测试，另一辆为倍耐力2024赛季轮胎研发提供帮助。包括周冠宇在内的25名车手出场驾驶赛车，现役车手中马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、兰多·诺里斯、皮埃尔·加斯利、瓦尔特利·博塔斯、凯文·马格努森和尼科·霍肯博格没有参与。

大部分车队都启用了阿布扎比大奖赛第一节自由练习中出场的年轻车手，除了AlphaTauri给了日本F2车手岩佐步梦首次F1出场，威廉姆斯则让阿根廷车手弗朗科·克拉平托承担了上午一辆赛车的任务。

测试定于当地时间上午九点开始，至下午六点结束。然而，由于医疗直升机“迟到”，推迟了25分钟。而且刚刚进行了36分钟，就因为13-14弯漏水而出现红旗，暂停了20多分钟。午休左右，梅赛德斯的乔治·拉塞尔在6号弯撞墙，引发了去第二面也是当天最后一面红旗，而他的赛车右前侧损坏严重。梅赛德斯没有透露具体信息，只是声称赛车发生了故障，“迫使”他撞墙，但他安然无恙。

最终，Alpine车手奥康在完成了110圈的同时，占据了车手时间榜第一。排名第二的是之前在美国参加IndyCar系列赛但明年为迈凯伦担任替补的帕托·奥沃地。梅赛德斯的新秀阶段由弗雷德里克·维斯蒂负责，他在最后20分钟做出了全场第三快的时间。

周冠宇作为当天少有全天驾驶的车手之一，共完成了256圈。当他好不容易等到最后20分钟有新软胎可以用，赛车遇到了一些小故障，让他错过了一些时间，直到最后5分钟才再次出场跑了一圈，就宣告了2023赛季正式收官。