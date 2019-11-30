阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔里力压梅赛德斯双雄

汉密尔顿在第一个单圈练习模拟中就用软胎做出1分36.877秒，领先当时第二快的博塔斯0.3秒。进入第二次冲刺模拟，他进一步提高到1分36.640秒，而他的队友也进步到1分36.655秒，帮助梅赛德斯继续霸占前二名。

还剩不到十分钟时，马克斯·维斯塔潘启用第二套软胎后就险些威胁到“银箭”，但还是相聚汉密尔顿0.089秒，落在第三位。不过，荷兰人又多跑一圈，一举提高到1分36.566秒，以0.074秒的微弱优势上升到第一。

与此同时，亚历山大·阿尔本也改进了个人时间后，超过了法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克。不过，两位跃马车手距离汉密尔顿0.4秒的时间用中性胎做出。

中游集团的竞争形势与前二个阶段相比有所变化。塞尔吉奥·佩雷兹代表Racing Point在排位赛前最后的准备时间里。雷诺车手丹尼尔·里卡多以不到十分之一秒的差距，紧随其后。随后是迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯和红牛二队的皮埃尔·加斯利。

前两个阶段领跑中游集团的哈斯车手罗曼·格罗斯让在本阶段里以0.032秒之差无缘前十。

梅赛德斯在周五晚间发现博塔斯周五换上的动力单元出现漏气问题，因为无法修复，只能为他再次更换了内燃机、MUG-H、MGU-K和涡轮。虽然芬兰人又累计了一张引擎罚单，但是他就要从最后的位置发车。而车队表示与前一天博塔斯与格罗斯让的相撞没有关系。对于那次事件，赛会干事对芬兰人开出训诫的惩罚。