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Formula 1 / 阿布扎比大奖赛 / 自由练习报告

阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔里力压梅赛德斯双雄

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阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔里力压梅赛德斯双雄
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2019年11月30日 上午11:10

马克斯·维斯塔潘在阿布扎比大奖赛第三节自由练习最后时刻超过两位梅赛德斯车手，成为排位赛前新的标杆。

汉密尔顿在第一个单圈练习模拟中就用软胎做出1分36.877秒，领先当时第二快的博塔斯0.3秒。进入第二次冲刺模拟，他进一步提高到1分36.640秒，而他的队友也进步到1分36.655秒，帮助梅赛德斯继续霸占前二名。

还剩不到十分钟时，马克斯·维斯塔潘启用第二套软胎后就险些威胁到“银箭”，但还是相聚汉密尔顿0.089秒，落在第三位。不过，荷兰人又多跑一圈，一举提高到1分36.566秒，以0.074秒的微弱优势上升到第一。

与此同时，亚历山大·阿尔本也改进了个人时间后，超过了法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克。不过，两位跃马车手距离汉密尔顿0.4秒的时间用中性胎做出。

中游集团的竞争形势与前二个阶段相比有所变化。塞尔吉奥·佩雷兹代表Racing Point在排位赛前最后的准备时间里。雷诺车手丹尼尔·里卡多以不到十分之一秒的差距，紧随其后。随后是迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯和红牛二队的皮埃尔·加斯利。

前两个阶段领跑中游集团的哈斯车手罗曼·格罗斯让在本阶段里以0.032秒之差无缘前十。

梅赛德斯在周五晚间发现博塔斯周五换上的动力单元出现漏气问题，因为无法修复，只能为他再次更换了内燃机、MUG-H、MGU-K和涡轮。虽然芬兰人又累计了一张引擎罚单，但是他就要从最后的位置发车。而车队表示与前一天博塔斯与格罗斯让的相撞没有关系。对于那次事件，赛会干事对芬兰人开出训诫的惩罚。

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Event 阿布扎比大奖赛
Author Frankie Mao

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