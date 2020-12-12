阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔潘领跑，红牛占据前二

马克斯·维斯塔潘带领红牛在阿布扎比大奖赛周六自由练习里占据时间榜前二。
本赛季的最后一个练习阶段，在阿布扎比下午的阳光中开始。前20分钟里基本没有赛车出场，考虑赛道环境与排位赛和比赛都没有任何关联性。
此后随着赛车开始出场，维斯塔潘从完成第一个计时圈起就统治了时间榜。在三轮单圈冲刺模拟后，荷兰人做出最终最快的1分36.251秒的单圈时间。亚历山大·阿尔本位列第二，但是落后队友0.5秒左右。
雷诺成为本阶段里第二快的赛车，丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康分列第三四位。俩人虽然与阿尔本差距微小，但是距离维斯塔潘0.6秒以上。
迈凯伦的兰多·诺里斯紧随奥康0.1秒，排名第五，位于刘易斯·汉密尔顿身前。两位梅赛德斯车手没有在最后10分钟里进行象征性的排位赛模拟，都停留在1分37秒。瓦尔特利·博塔斯更是只派在第九位，落在Racing Point的兰多·诺里斯和诺里斯的队友卡洛斯·塞恩斯之后。而塞尔吉奥·佩雷兹位列第十。
法拉利延续了整个周末的平淡表现，只能与AlphaTauri在前十之外“胶着”。而回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔则在余下的三支车队里处于最靠前。
|Cla
|Driver
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|km/h
|1
|Max Verstappen
|16
|1'36.251
|207.731
|2
|Alex Albon
|15
|1'36.752
|0.501
|0.501
|206.656
|3
|Daniel Ricciardo
|12
|1'36.877
|0.626
|0.125
|206.389
|4
|Esteban Ocon
|15
|1'36.899
|0.648
|0.022
|206.342
|5
|Lando Norris
|13
|1'36.994
|0.743
|0.095
|206.140
|6
|Lewis Hamilton
|16
|1'37.012
|0.761
|0.018
|206.102
|7
|Lance Stroll
|16
|1'37.030
|0.779
|0.018
|206.064
|8
|Carlos Sainz Jr.
|12
|1'37.068
|0.817
|0.038
|205.983
|9
|Valtteri Bottas
|16
|1'37.085
|0.834
|0.017
|205.947
|10
|Sergio Perez
|13
|1'37.227
|0.976
|0.142
|205.646
|11
|Daniil Kvyat
|17
|1'37.266
|1.015
|0.039
|205.564
|12
|Charles Leclerc
|14
|1'37.270
|1.019
|0.004
|205.555
|13
|Pierre Gasly
|18
|1'37.371
|1.120
|0.101
|205.342
|14
|Sebastian Vettel
|16
|1'37.728
|1.477
|0.357
|204.592
|15
|George Russell
|16
|1'37.886
|1.635
|0.158
|204.262
|16
|Antonio Giovinazzi
|16
|1'37.900
|1.649
|0.014
|204.232
|17
|Kimi Raikkonen
|16
|1'38.269
|2.018
|0.369
|203.465
|18
|Kevin Magnussen
|14
|1'38.457
|2.206
|0.188
|203.077
|19
|Nicholas Latifi
|17
|1'38.765
|2.514
|0.308
|202.444
|20
|Pietro Fittipaldi
|15
|1'39.159
|2.908
|0.394
|201.639
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|Series
|Formula 1
|Event
|阿布扎比大奖赛
|Author
|Frankie Mao
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