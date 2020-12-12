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Formula 1 / 阿布扎比大奖赛 / 自由练习报告

阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔潘领跑，红牛占据前二

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阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔潘领跑，红牛占据前二
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马克斯·维斯塔潘带领红牛在阿布扎比大奖赛周六自由练习里占据时间榜前二。

本赛季的最后一个练习阶段，在阿布扎比下午的阳光中开始。前20分钟里基本没有赛车出场，考虑赛道环境与排位赛和比赛都没有任何关联性。

此后随着赛车开始出场，维斯塔潘从完成第一个计时圈起就统治了时间榜。在三轮单圈冲刺模拟后，荷兰人做出最终最快的1分36.251秒的单圈时间。亚历山大·阿尔本位列第二，但是落后队友0.5秒左右。

雷诺成为本阶段里第二快的赛车，丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康分列第三四位。俩人虽然与阿尔本差距微小，但是距离维斯塔潘0.6秒以上。

迈凯伦的兰多·诺里斯紧随奥康0.1秒，排名第五，位于刘易斯·汉密尔顿身前。两位梅赛德斯车手没有在最后10分钟里进行象征性的排位赛模拟，都停留在1分37秒。瓦尔特利·博塔斯更是只派在第九位，落在Racing Point的兰多·诺里斯和诺里斯的队友卡洛斯·塞恩斯之后。而塞尔吉奥·佩雷兹位列第十。

法拉利延续了整个周末的平淡表现，只能与AlphaTauri在前十之外“胶着”。而回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔则在余下的三支车队里处于最靠前。

Cla Driver Laps Time Gap Interval km/h
1 Netherlands Max Verstappen 16 1'36.251     207.731
2 Thailand Alex Albon 15 1'36.752 0.501 0.501 206.656
3 Australia Daniel Ricciardo 12 1'36.877 0.626 0.125 206.389
4 France Esteban Ocon 15 1'36.899 0.648 0.022 206.342
5 United Kingdom Lando Norris 13 1'36.994 0.743 0.095 206.140
6 United Kingdom Lewis Hamilton 16 1'37.012 0.761 0.018 206.102
7 Canada Lance Stroll 16 1'37.030 0.779 0.018 206.064
8 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'37.068 0.817 0.038 205.983
9 Finland Valtteri Bottas 16 1'37.085 0.834 0.017 205.947
10 Mexico Sergio Perez 13 1'37.227 0.976 0.142 205.646
11 Russian Federation Daniil Kvyat 17 1'37.266 1.015 0.039 205.564
12 Monaco Charles Leclerc 14 1'37.270 1.019 0.004 205.555
13 France Pierre Gasly 18 1'37.371 1.120 0.101 205.342
14 Germany Sebastian Vettel 16 1'37.728 1.477 0.357 204.592
15 United Kingdom George Russell 16 1'37.886 1.635 0.158 204.262
16 Italy Antonio Giovinazzi 16 1'37.900 1.649 0.014 204.232
17 Finland Kimi Raikkonen 16 1'38.269 2.018 0.369 203.465
18 Denmark Kevin Magnussen 14 1'38.457 2.206 0.188 203.077
19 Canada Nicholas Latifi 17 1'38.765 2.514 0.308 202.444
20 Brazil Pietro Fittipaldi 15 1'39.159 2.908 0.394 201.639
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Author Frankie Mao

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