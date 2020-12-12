阿布扎比大奖赛FP3：维斯塔潘领跑，红牛占据前二

本赛季的最后一个练习阶段，在阿布扎比下午的阳光中开始。前20分钟里基本没有赛车出场，考虑赛道环境与排位赛和比赛都没有任何关联性。

此后随着赛车开始出场，维斯塔潘从完成第一个计时圈起就统治了时间榜。在三轮单圈冲刺模拟后，荷兰人做出最终最快的1分36.251秒的单圈时间。亚历山大·阿尔本位列第二，但是落后队友0.5秒左右。

雷诺成为本阶段里第二快的赛车，丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康分列第三四位。俩人虽然与阿尔本差距微小，但是距离维斯塔潘0.6秒以上。

迈凯伦的兰多·诺里斯紧随奥康0.1秒，排名第五，位于刘易斯·汉密尔顿身前。两位梅赛德斯车手没有在最后10分钟里进行象征性的排位赛模拟，都停留在1分37秒。瓦尔特利·博塔斯更是只派在第九位，落在Racing Point的兰多·诺里斯和诺里斯的队友卡洛斯·塞恩斯之后。而塞尔吉奥·佩雷兹位列第十。

法拉利延续了整个周末的平淡表现，只能与AlphaTauri在前十之外“胶着”。而回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔则在余下的三支车队里处于最靠前。