Tickets
登入
Motorsport Network
part of
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Download your apps
© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 分析：托德有可能惊人回归法拉利吗？ Next / 阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位
Formula 1 / Abu Dhabi GP 自由练习报告

阿布扎比大奖赛FP3：汉密尔顿继续占据第一，维斯塔潘紧随其后

刘易斯·汉密尔顿在阿布扎比世界冠军争夺战前的最后一个练习阶段，继续把持时间榜头把交椅，领先竞争对手马克斯·维斯塔潘0.2秒。

阿布扎比大奖赛FP3：汉密尔顿继续占据第一，维斯塔潘紧随其后

2021赛季最后一个练习阶段，也是世界冠军争夺战排位赛前最后60分钟的练习时间。

汉密尔顿在第一轮单圈冲刺模拟中跑出1分23.274秒，而第二快的瓦尔特利·博塔斯处于1分24秒的临界点。当时两位红牛车手分列第三四位，而且塞尔吉奥·佩雷兹稍快。

进入最后10分钟，佩雷兹先用软胎提高了个人时间。而维斯塔潘换上新胎后的第一圈模拟器因为在6号弯线路不佳而放弃，但他紧接着再冲一圈，提高到了1分23.488秒。

此时汉密尔顿也再做一次单圈模拟，但在第一计时段刷新最快时间的情况下，但在12号弯出现问题后不得不放弃。梅赛德斯虽然能够保持在第一，但之后告诉车队他无法用已经有平点的软胎再做练习，并且对赛车尾部平衡感觉不佳。

博塔斯也没有提高个人时间，但他早前的时间还是让他以全场第三快，完成了自己驾驶梅赛德斯赛车的最后一个练习阶段。佩雷兹则排名第四。

周五有些慢热的迈凯伦在排位赛前找到节奏。兰多·诺里斯成为梅赛德斯、红牛之外最快的车手，领先最角田裕毅0.1秒。两位AlphaTauri车手首尾相连，实际上只有0.028秒的区别。

迈凯伦和法拉利也都有两辆赛车进入前十名。卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分列第八第十。丹尼尔·里卡多则名列第九，相差队友诺里斯0.6秒左右。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔以0.07秒之差无缘前十，比埃斯特班·奥康稍快。本周末之后将从F1退役的基米·莱科宁，在他职业生涯最后一节练习里名列第13位。

shares
comments
分析：托德有可能惊人回归法拉利吗？
Previous article

分析：托德有可能惊人回归法拉利吗？
Next article

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位
Load comments

Latest news

梅赛德斯递交上诉意向书，阿布扎比安全车争议继续发酵
Formula 1 Formula 1

梅赛德斯递交上诉意向书，阿布扎比安全车争议继续发酵

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最后圈击败汉密尔顿获胜夺冠，国际汽联引争议
Formula 1 Formula 1

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最后圈击败汉密尔顿获胜夺冠，国际汽联引争议

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位
Formula 1 Formula 1

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，强势拿下杆位

阿布扎比大奖赛FP3：汉密尔顿继续占据第一，维斯塔潘紧随其后
Formula 1 Formula 1

阿布扎比大奖赛FP3：汉密尔顿继续占据第一，维斯塔潘紧随其后

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2021 Motorsport Network. 保留所有权