阿布扎比大奖赛FP3：拉塞尔依旧最快，周冠宇第十

第三节自由练习在当地时间下午2点30分开始，赛道温度比稍后排位赛开始时更高。多位车手在车库里等待了15分钟才出场。

接近20分钟时，梅赛德斯的乔治·拉塞尔用软胎跑出1分25.163秒，超过塞尔吉奥·佩雷兹早前做出的1分25.417秒后上升到头名。马克斯·维斯塔潘当时的1分25.662秒只能排名第五。

阶段接近过半时，荷兰人进步到1分25.358秒，仍然相差梅赛德斯车手0.5秒，尽管这让他短暂地排在第二。周五的练习里，他感到赛车平衡没有达到理想状态。

进入最后15分钟后，车手们纷纷换上第二套软胎，为排位赛做最后一轮冲刺练习。拉塞尔打破1分25秒大关，进一步提高到1分24.418秒。此时，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本进步到第二，但相差0.5秒。

两辆迈凯伦改进了各自的单圈时间，其中兰多·诺里斯相差同胞不到0.1秒，这意味着拉塞尔包揽了阿布扎比大奖赛周末三个练习阶段的最快单圈。皮亚斯特雷则最后时刻前进到第三，把阿尔本挤到了第四位。不过，泰国车手仍然领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。

维斯塔潘直到计时器归零时的最后一圈才跑出个人最快时间，但也只达到1分25.153秒，落后拉塞尔0.7秒之多。Alpine车手埃斯特班·奥康和威廉姆斯的美国新秀洛根·萨金特分列第七吧位，随后是角田裕毅。

周冠宇在本周末最后一节练习里进入前十。中国小将在前半段用第一套软胎连续做的第二圈里跑出1分26.400秒。进入后半段，他先用旧软胎返回赛道，最后时刻换上新软胎后，把个人时间提高到1分25258秒，一度是赛道上第七快的时间。

虽然最后时刻多名车手有所进步，让周冠宇滑落到第十，但仍然排在塞尔吉奥·佩雷兹和刘易斯·汉密尔顿之前。与拉塞尔相比，汉密尔顿对赛车的平衡略显挣扎。周冠宇的队友瓦尔特利·博塔斯停留在1分25.420秒，排在第16位。

周五第二节练习里因为赛道颠簸而撞坏赛车的卡洛斯·塞恩斯重新出场，虽然排名垫底，但完成了29圈，试图弥补前一天损失后。法拉利连夜为他更换了动力单元和变速箱，但均是已经使用过的零件——里程数相对较少。