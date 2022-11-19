阿布扎比大奖赛FP3：佩雷兹最快，汉密尔顿红旗超车受调查

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2022赛季最后一个练习阶段在亚斯码头赛道的烈日下进行，也是本赛季最后一场排位赛前的最后60分钟练习时间。

汉密尔顿在开始阶段用软胎做出当时的最快单圈，不过此后佩雷兹用相同配方轮胎上升到头名。阶段接近半程时，皮埃尔·加斯利的赛车在9号弯轧到路肩后赛车有部件脱落，导致了短暂的红旗。

而红旗出现时，汉密尔顿在5号弯前，先是从赛道的右侧以较快的速度超过了兰多·诺里斯的迈凯伦赛车，之后又在末端超过了哈斯的凯文·马格努森，而且领先两辆赛车进弯。赛会干事注意到了这起红旗下超车的事件，并且将在排位赛之前进行听证会。

此后，红牛依旧统治着时间榜，而佩雷兹做出的1分24.982秒，比队友马克斯·维斯塔潘快了0.152秒，并且在第一名位置保持到练习结束。

除了遭到调查之外，汉密尔顿以第三快的单圈时间结束本阶段。他的个人最快时间相差佩雷兹的标杆0.240秒，乔治·拉塞尔紧随其后。诺里斯不仅领跑中游集团，而且排在两位法拉利车手之前，位列第五。查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第六七名。

丹尼尔·里卡多名列第八，意味着他在代表迈凯伦的最后一个周末里，全部三节练习都进入了前十名。塞巴斯蒂安·维特尔和亚历山大·阿尔本同样跻身前十。