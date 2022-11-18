阿布扎比大奖赛FP2：维斯塔潘占据头名，领先第二位0.3秒

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维斯塔潘在第一节练习里把赛车让给了年轻的连姆·洛森，让车队完成强制的两次年轻车手出场。荷兰人在傍晚开始的阶段里回到驾驶舱，立即成为全场最快的车手。他以软胎做出的1分25.146秒，比第二快的乔治·拉塞尔快了0.3秒之多。

仍在为制造商年度第二名争夺的梅赛德斯和法拉利，在更有代表性的阶段里处于胶着状态。查尔斯·莱克勒克名列第三，但只落后拉塞尔0.1秒，而刘易斯·汉密尔顿以不到0.16秒排在摩纳哥车手身后。随后是塞尔吉奥·佩雷兹和卡洛斯·塞恩斯。

当三大车队占据前六名时，积分榜上位列第四的Alpine则是第四快的赛车。埃斯特班·奥康暂时领先费尔南多·阿隆索。丹尼尔·里卡多在名列第九的同时，位列瓦尔特利·博塔斯身前——芬兰人连续两个阶段处于前十名，

在年度第六之争只有5分差距的情况下，阿尔法·罗密欧力争本周末战胜阿斯顿·马丁。没有在白天阶段出场的周冠宇回到他的24号阿尔法·罗密欧赛车，在完成29圈的同时，排在兰多·诺里斯和塞巴斯蒂安·维特尔身后，名列第13位，但但兰斯·斯特罗尔身前。

AlphaTauri、威廉姆斯和哈斯的六名成为同样在时间榜上交错排名，角田裕毅最为靠前，而最后的则是尼古拉斯·拉蒂菲。