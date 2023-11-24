阿布扎比大奖赛FP2：红旗耽误半个多小时，莱克勒克最快

在赛道条件不具代表性的第一节练习过后，当地时间下午5点开始的第二个阶段与正赛开始时间相同，因此对车队调校赛车更为重要。而前一阶段为年轻车手积累经验让出赛车的主力车手，纷纷回到自己的驾驶舱内。

然而，本阶段开始仅八分钟，塞恩斯对赛车失去控制，后重重地撞墙，导致红旗出现，并且因为维修护墙而耽误了27分钟。

但是，阶段恢复仅两分钟，哈斯的尼科·霍肯博格在一号弯后打转，赛车尾部撞到左侧护墙后停下，红旗再次出现。德国人一共只跑了一圈。这使得本阶段又被耽误了七分钟，只剩下16分钟给车手们在赛道上测试赛车。

多辆赛车又在维修区排起长队，而绿灯亮起后，马克斯·维斯塔潘在维修区通道里激进地超过多辆赛车，包括在隧道的弯角中从汉密尔顿的车轮和墙壁之间挤过。

在受到如此严重打乱的阶段里，里程数最多的车手也只是跑了11圈，分别是莱克勒克、周冠宇和兰斯·斯特罗尔。摩纳哥人用软胎做出的1分24.809秒排名第一，但紧随其后的兰多·诺里斯只相差0.043秒，而处于第三的维斯塔潘也只比法拉利车手慢0.173秒。

两辆阿尔法·罗密欧赛车展现了不错的速度，瓦尔特利·博塔斯落后莱克勒克0.2秒，位居第四，而周冠宇也排在第七，与莱克勒克的标杆相差0.4秒。

塞尔吉奥·佩雷兹和乔治·拉塞尔分列第五六名，刘易斯·汉密尔顿排在中国车手之后，而皮埃尔·加斯利和奥斯卡·皮亚斯特雷进入前十。