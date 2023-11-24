阿布扎比大奖赛FP2：红旗耽误半个多小时，莱克勒克最快
查尔斯·莱克勒克在被两面红旗中断超过半小时的阿布扎比大奖赛第二节练习里排名时间榜第一，但他的法拉利队友卡洛斯·塞恩斯只完成四圈就撞墙。
在赛道条件不具代表性的第一节练习过后，当地时间下午5点开始的第二个阶段与正赛开始时间相同，因此对车队调校赛车更为重要。而前一阶段为年轻车手积累经验让出赛车的主力车手，纷纷回到自己的驾驶舱内。
然而，本阶段开始仅八分钟，塞恩斯对赛车失去控制，后重重地撞墙，导致红旗出现，并且因为维修护墙而耽误了27分钟。
但是，阶段恢复仅两分钟，哈斯的尼科·霍肯博格在一号弯后打转，赛车尾部撞到左侧护墙后停下，红旗再次出现。德国人一共只跑了一圈。这使得本阶段又被耽误了七分钟，只剩下16分钟给车手们在赛道上测试赛车。
多辆赛车又在维修区排起长队，而绿灯亮起后，马克斯·维斯塔潘在维修区通道里激进地超过多辆赛车，包括在隧道的弯角中从汉密尔顿的车轮和墙壁之间挤过。
在受到如此严重打乱的阶段里，里程数最多的车手也只是跑了11圈，分别是莱克勒克、周冠宇和兰斯·斯特罗尔。摩纳哥人用软胎做出的1分24.809秒排名第一，但紧随其后的兰多·诺里斯只相差0.043秒，而处于第三的维斯塔潘也只比法拉利车手慢0.173秒。
两辆阿尔法·罗密欧赛车展现了不错的速度，瓦尔特利·博塔斯落后莱克勒克0.2秒，位居第四，而周冠宇也排在第七，与莱克勒克的标杆相差0.4秒。
塞尔吉奥·佩雷兹和乔治·拉塞尔分列第五六名，刘易斯·汉密尔顿排在中国车手之后，而皮埃尔·加斯利和奥斯卡·皮亚斯特雷进入前十。
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