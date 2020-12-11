阿布扎比大奖赛FP2：博塔斯领先汉密尔顿占据头名

本阶段前半小时左右，所有车队都协助倍耐力对2021年原型轮胎进行测试，并根据要求跑了至少8个有效计时圈。

新冠病毒康复归来的汉密尔顿，率先换上本周末使用的中性胎出场，而且做出1分36.479秒的第一个标杆。之后，博塔斯以1分36.276秒超过后登上头名。此后，英国人曾跑出一圈1分36.097秒，但是因为在最后一弯四轮驶出白线而被删除。

当最有威胁的红牛车手马克斯·维斯塔潘止步于1分37.046秒后，博塔斯做出的时间没有受到撼动，成为当天最快的车手。

进入最后18分种时，基米·莱科宁的阿尔法·罗密欧赛车尾部着火，令他在后直道末端紧急停下赛车。芬兰人从驾驶舱爬出后，为了避免灭火器喷出的泡沫对混合动力单元内部组件造成不必要的损坏，他从赛道抢险员手中拿过灭火器后，亲自进行灭火。

这次意外事件导致红旗出现了10多分钟，在最后还剩6分多钟时赛道恢复绿旗状态。而当汉密尔顿正准备重新出场时，赛车因为离合器问题而在维修区通道里停止了工作，并且被维修区抢险员推出行驶通道，正好停在哈斯车房门口前附近。

哈斯的技师询问英国人能否重新启动，以便让自己的车手驶出车库，但是梅赛德斯车手无法做到。梅赛德斯技师快速跑来，不久后W11赛车又重新启动。

最终的时间榜上，两名红牛车手次于梅赛德斯，亚历山大·阿尔本以0.2秒左右落在维斯塔潘之后位居第四。

迈凯伦在白热化的制造商年度第三争夺中暂时领先，兰多·诺里斯以微弱优势排在雷诺的埃斯特班·奥康之前，而Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹则仅仅相差千队友0.001秒。不仅如此，法拉利的查尔斯·莱克勒克与最后一个周末代表雷诺比赛的丹尼尔·里卡多时间相同，并且只慢了奥康0.003秒。

前十名的最后一个位置被兰斯·斯特罗尔拿下，正好领先AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特之前。赛车起火的莱科宁名列第14位，落在卡洛斯·塞恩斯和皮埃尔·加斯利之后，而塞巴斯蒂安·维特尔排在芬兰人之后。