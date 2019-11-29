阿布扎比大奖赛FP2：博塔斯继续高居榜首，但与格罗斯让撞车

已经提前锁定年度第二名的博塔斯，因为巴西的引擎故障而在本周末启用了额外的动力单元部件，将从发车区最后的位置发车。但是芬兰人在练习阶段没有丝毫减速。

继在第一节练习里做出全场最快单圈时间后，博塔斯又在第二阶段成为全场标杆。他做出1分36.256秒，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.310秒。

然而就在本阶段还剩20分钟时，正在做长距离练习的博塔斯在11号弯里试图超过哈斯车队的罗曼·格罗斯让时，俩人发生了碰撞，导致两辆赛车都受到损伤。赛会不得不当天第三次出示红旗。

查尔斯·莱克勒克落后汉密尔顿0.076秒位列第三。他是三大车队中最先换上软胎进行排位赛冲刺模拟的车手，但是在第19号遭遇惊魂时刻，右侧车轮与护墙发生了触碰。不过事后他向车队报告称没有察觉赛车有异样，因此没有耽误工作。

法拉利在第二节练习开始前，处于谨慎，为此前撞墙的塞巴斯蒂安·维特尔更换了变速箱，但是无需受罚。返回赛道后，德国人一度向工程师报告车轮设置产生震动。经过调整后，他在最终的时间榜上还是与队友相差不到百分之五秒。

红牛在本阶段相对落后，马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本分列第五、六名。

虽然与博塔斯的事故导致格罗斯让无法继续练习，但是他此前做出的个人时间还是排名第七，连续二个阶段称为最快的中游集团车手。

当塞尔吉奥·佩雷兹代表Racing Point攀升到第八时，第一节练习里同样排名靠后的两名红牛二队车手丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利也挤进了前十名，刚好把迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯挡在身后。

凯文·马格努森落后队友格罗斯让0.4秒之多，但是领先雷诺的尼科·霍肯伯格和丹尼尔·里卡多。两辆阿尔法·罗密欧赛车则仅仅位列威廉姆斯赛车之前。