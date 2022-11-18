阿布扎比大奖赛FP1：汉密尔顿最快，梅赛德斯前二
刘易斯·汉密尔顿在白天进行的阿布扎比大奖赛第一节自由练习里最快，领先梅赛德斯队友乔治·拉塞尔。
虽然亚斯码头的排位赛和正赛都在晚间进行，但第一节练习却在当地时间下午2-3点。大部分车手用在前半阶段使用硬胎做练习。汉密尔顿在换上软胎后跑出1分26.633秒，一举上升到时间榜第一。而上周日在巴西拿到F1生涯首胜的拉塞尔一0.22秒之差位居第二。
为年度第二而战的查尔斯·莱克勒克和塞尔吉奥·佩雷兹以相同积分来到阿布扎比。摩纳哥人在本周末开场阶段稍快，处于时间榜第三位，但是紧随其后的墨西哥人只有不到0.08秒的差距。而本阶段代替马克斯·维斯塔潘出场的连姆·洛森，做出第五快的时间。
本周末过后就将从F1退役的塞巴斯蒂安·维特尔，以第六名完成第一节练习，领先法拉利的年轻车手罗伯特·施瓦茨曼。而迎来效力迈凯伦的最后一场比赛的丹尼尔·里卡多位列第八，排在瓦尔特利·博塔斯和亚历山大·阿尔本身前。
多支车队在本阶段完成了本赛季第二次年轻车手出场的任务。除了法拉利和红牛之外，阿斯顿·马丁由新科F2年度冠军菲利佩·德鲁戈维奇出场，威廉姆斯派出了洛根·萨金特，兰多·诺里斯在车库里观看迈凯伦旗下IndyCar车手帕托·奥瓦德，Alpine启用了F2车手杰克·杜恩。哈斯让曾在2020年参加了最后两场比赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂驾驶赛车。而阿尔法·罗密欧方面由罗伯特·库比卡驾驶周冠宇的赛车。
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马克斯·维斯塔潘在阿布扎比大奖赛第二节自由练习里领跑全场，而梅赛德斯与法拉利的年度第二争夺激烈。
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