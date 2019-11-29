阿布扎比大奖赛FP1：博塔斯最快，里卡多、维特尔引发红旗

距离倒计时结束还有34分钟时，里卡多的雷诺赛车在通过最后一弯时引擎出现故障，赛车底部喷出了火焰，使他在直道起点的边缘地带停下赛车。为了清理他的赛车，赛会出示了红旗。

在此之前不久，博塔斯刚刚用中性胎跑出1分36.957秒，比先前他用软胎做出的时间快了一秒，重新占据时间榜第一。

马克斯·维斯塔潘继续用软胎来做第二次单圈练习，虽然也进步了一秒，但是还落后梅赛德斯车手0.535秒。

汉密尔顿换上中性胎后出场，但是没来得及进行飞驰练习，就因为红旗而放弃。不过他在第一轮里用软胎做出的1分37.591秒足够进入前三名。

亚历山大·阿尔本正好在赛道进入红旗阶段前完成第二个单圈练习计时，超过了两名法拉利车手后上升到第四。

刚刚迎来第三个孩子的塞巴斯蒂安·维特尔，在缺席了周四媒体日后，准时参加周五练习。他与队友查尔斯·莱克勒克都没能完成第二轮冲刺练习。当德国人位列第五时，使用法拉利引擎的哈斯车手罗曼·格罗斯让依靠第二个时间超过莱克勒克后，在本阶段位列第六名。

就在本阶段只剩两分钟时，维特尔在进入16号弯时突然甩尾，尾部撞上护墙后停下。第二面红旗的出现，也让本周末第一个阶段提前结束。

哈斯的凯文·马格努森和阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹分列第八、九位，意味着法拉利引擎阵营的赛车在前十名中占据了半数。雷诺只有即将离开F1的尼科·霍肯伯格一人挤进前十。

迈凯伦车手兰多·诺里斯以0.1秒落在第十一位，在他身后的是Racing Point的兰斯·斯特罗尔和阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁。加拿大人的队友塞尔吉奥·佩雷兹则名列第十四位。

在巴西收获个人首个大奖赛领奖台的卡洛斯·塞恩斯，仅仅排在红牛二队的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利之后，列第十七位。本周末最后一次参加F1的罗伯特·库比卡则提升到第十八名，超过了赛车遇到故障的里卡多和威廉姆斯队友乔治·拉塞尔。

拉塞尔原本身体不适。为此，威廉姆斯紧急让今年在雷诺/迈凯伦担任替补角色的谢尔盖·希洛钦做好出场的准备。不过，英国新秀得到医疗专家的许可后驾驶赛车出场。