阿布扎比大奖赛FP1：博塔斯最快，里卡多、维特尔引发红旗

瓦尔特利·博塔斯在两次出现红旗的阿布扎比大奖赛第一节自由练习里全场最快，而丹尼尔·里卡多引发的红旗耽误了部分车手的第二次单圈冲刺练习。
距离倒计时结束还有34分钟时，里卡多的雷诺赛车在通过最后一弯时引擎出现故障，赛车底部喷出了火焰，使他在直道起点的边缘地带停下赛车。为了清理他的赛车，赛会出示了红旗。
在此之前不久，博塔斯刚刚用中性胎跑出1分36.957秒，比先前他用软胎做出的时间快了一秒，重新占据时间榜第一。
马克斯·维斯塔潘继续用软胎来做第二次单圈练习，虽然也进步了一秒，但是还落后梅赛德斯车手0.535秒。
汉密尔顿换上中性胎后出场，但是没来得及进行飞驰练习，就因为红旗而放弃。不过他在第一轮里用软胎做出的1分37.591秒足够进入前三名。
亚历山大·阿尔本正好在赛道进入红旗阶段前完成第二个单圈练习计时，超过了两名法拉利车手后上升到第四。
刚刚迎来第三个孩子的塞巴斯蒂安·维特尔，在缺席了周四媒体日后，准时参加周五练习。他与队友查尔斯·莱克勒克都没能完成第二轮冲刺练习。当德国人位列第五时，使用法拉利引擎的哈斯车手罗曼·格罗斯让依靠第二个时间超过莱克勒克后，在本阶段位列第六名。
就在本阶段只剩两分钟时，维特尔在进入16号弯时突然甩尾，尾部撞上护墙后停下。第二面红旗的出现，也让本周末第一个阶段提前结束。
哈斯的凯文·马格努森和阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹分列第八、九位，意味着法拉利引擎阵营的赛车在前十名中占据了半数。雷诺只有即将离开F1的尼科·霍肯伯格一人挤进前十。
迈凯伦车手兰多·诺里斯以0.1秒落在第十一位，在他身后的是Racing Point的兰斯·斯特罗尔和阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁。加拿大人的队友塞尔吉奥·佩雷兹则名列第十四位。
在巴西收获个人首个大奖赛领奖台的卡洛斯·塞恩斯，仅仅排在红牛二队的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利之后，列第十七位。本周末最后一次参加F1的罗伯特·库比卡则提升到第十八名，超过了赛车遇到故障的里卡多和威廉姆斯队友乔治·拉塞尔。
拉塞尔原本身体不适。为此，威廉姆斯紧急让今年在雷诺/迈凯伦担任替补角色的谢尔盖·希洛钦做好出场的准备。不过，英国新秀得到医疗专家的许可后驾驶赛车出场。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|23
|1'36.957
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|22
|1'37.492
|0.535
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|20
|1'37.591
|0.634
|4
|Alex Albon
|Red Bull
|23
|1'38.084
|1.127
|5
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|19
|1'38.906
|1.949
|6
|Romain Grosjean
|Haas
|18
|1'39.146
|2.189
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|18
|1'39.249
|2.292
|8
|Kevin Magnussen
|Haas
|19
|1'39.350
|2.393
|9
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|20
|1'39.423
|2.466
|10
|Nico Hulkenberg
|Renault
|22
|1'39.505
|2.548
|11
|Lando Norris
|McLaren
|18
|1'39.628
|2.671
|12
|Lance Stroll
|Racing Point
|23
|1'39.864
|2.907
|13
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|17
|1'39.888
|2.931
|14
|Sergio Perez
|Racing Point
|17
|1'39.901
|2.944
|15
|Daniil Kvyat
|Toro Rosso
|20
|1'39.969
|3.012
|16
|Pierre Gasly
|Toro Rosso
|17
|1'40.401
|3.444
|17
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|23
|1'40.687
|3.730
|18
|Robert Kubica
|Williams
|21
|1'40.792
|3.835
|19
|Daniel Ricciardo
|Renault
|12
|1'40.850
|3.893
|20
|George Russell
|Williams
|24
|1'41.362
|4.405
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|阿布扎比大奖赛
|Author
|Frankie Mao