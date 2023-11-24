阿布扎比大奖赛FP1：十位年轻车手出场，拉塞尔最快
2023赛季最后一个周如练习日，乔治·拉塞尔在多位年轻车手出场的阿布扎比大奖赛周五第一节练习里最快。
本赛季最后一个周五练习日，多支车队根据规则来完成各自的新秀车手出场任务，多达十位年轻车手坐进赛车，在第一节自由练习里出场，尽管这节练习在当地时间1点30分开始，赛道的温度和抓地力水平对于排位赛和正赛都没有太多参考性。
阶段过半时，拉塞尔用中性胎做出的1分27.673秒排名第一，此后他换上软胎并且提高到1分26.072秒。这一单圈时间一直保持到60分钟的阶段结束。
排名第二的是阿斯顿·马丁替补车手费利佩·德鲁戈维奇，巴西人本赛季第二次出场。他用软胎做出的个人最快时间相差梅赛德斯车手0.288秒。AlphaTauri的丹尼尔·里卡多落后巴西人不到0.08秒位于第三，随后是阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。 兰斯·斯特罗尔、奥斯卡·皮亚斯特雷、卡洛斯·赛恩斯分列第五留其名。法拉利的年轻车手罗伯特·施瓦茨曼位居第八，领先Alpine的皮埃尔·加斯利和AlphaTauri的角田裕毅。
另外八位出场的新秀车手分别是梅赛德斯的弗雷德里克·维斯蒂、Alpine替补车手杰克·杜恩、阿尔法·罗密欧的泰奥·博谢尔、迈凯伦的帕托·奥沃德、红牛的杰克·丹尼斯和伊萨克·哈加尔、威廉姆斯的扎克·奥萨利文以及哈斯的奥利弗·比尔曼。
威廉姆斯的比赛车手洛根·萨金特因为行驶速度过慢，在维修区入口造成了险情。他的突然移动，险些被身后快速接近的杜恩撞上，好在澳大利亚车手反应迅速才避开。美国车手为此受到赛会干事调查。
包括三届世界冠军马克斯·维斯塔潘、他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹、七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿、周冠宇都在车库里观看了年轻小将的锻炼。Alpine车手埃斯特班·奥康从拉维加斯旅行到阿布扎比后感觉身体不适，因此错过了媒体日，本节练习他同样作壁上观，给了他更多恢复时间。
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