阿布扎比大奖赛FP1：十位年轻车手出场，拉塞尔最快

本赛季最后一个周五练习日，多支车队根据规则来完成各自的新秀车手出场任务，多达十位年轻车手坐进赛车，在第一节自由练习里出场，尽管这节练习在当地时间1点30分开始，赛道的温度和抓地力水平对于排位赛和正赛都没有太多参考性。

阶段过半时，拉塞尔用中性胎做出的1分27.673秒排名第一，此后他换上软胎并且提高到1分26.072秒。这一单圈时间一直保持到60分钟的阶段结束。

排名第二的是阿斯顿·马丁替补车手费利佩·德鲁戈维奇，巴西人本赛季第二次出场。他用软胎做出的个人最快时间相差梅赛德斯车手0.288秒。AlphaTauri的丹尼尔·里卡多落后巴西人不到0.08秒位于第三，随后是阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯。 兰斯·斯特罗尔、奥斯卡·皮亚斯特雷、卡洛斯·赛恩斯分列第五留其名。法拉利的年轻车手罗伯特·施瓦茨曼位居第八，领先Alpine的皮埃尔·加斯利和AlphaTauri的角田裕毅。

另外八位出场的新秀车手分别是梅赛德斯的弗雷德里克·维斯蒂、Alpine替补车手杰克·杜恩、阿尔法·罗密欧的泰奥·博谢尔、迈凯伦的帕托·奥沃德、红牛的杰克·丹尼斯和伊萨克·哈加尔、威廉姆斯的扎克·奥萨利文以及哈斯的奥利弗·比尔曼。

威廉姆斯的比赛车手洛根·萨金特因为行驶速度过慢，在维修区入口造成了险情。他的突然移动，险些被身后快速接近的杜恩撞上，好在澳大利亚车手反应迅速才避开。美国车手为此受到赛会干事调查。

包括三届世界冠军马克斯·维斯塔潘、他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹、七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿、周冠宇都在车库里观看了年轻小将的锻炼。Alpine车手埃斯特班·奥康从拉维加斯旅行到阿布扎比后感觉身体不适，因此错过了媒体日，本节练习他同样作壁上观，给了他更多恢复时间。