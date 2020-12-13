Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
葡萄牙大奖赛
25 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
01 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
土耳其大奖赛
15 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
29 11月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
萨基尔大奖赛
06 12月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
阿布扎比大奖赛
13 12月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 阿布扎比大奖赛 / 比赛报告

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

shares
comments
阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜
By:

马克斯·维斯塔潘在阿布扎比大奖赛中稳健地领跑全场，没有给梅赛德斯的瓦尔特利·波塔斯和刘易斯·汉密尔顿任何机会，赢得个人第十场大奖赛胜利，也为2020赛季画上句号。

比赛开始阶段非常顺利，所有赛车安全地进入一号弯，维斯塔潘很快就建立了一秒以上优势，而汉密尔顿也无法进入对博塔斯的DRS攻击区域。

第10圈，最后一次代表Racing Point比赛的塞尔吉奥·佩雷兹在来到第三计时段时，向车队报告，本周末他刚刚换上的新引擎——为此退到了倒数第二位发车——失去了动力。墨西哥人失望地把RP20赛车停到赛道边空隙处之前。

虚拟安全车信号就此发出。此时，维斯塔潘立即进站，两辆梅赛德斯也紧随其后，在萨基尔的噩梦之后，顺利完成了这次的双车进站。绝大多数赛车都在此刻进站，只有分别用硬胎发车的丹尼尔·里卡多、塞巴斯蒂安·维特尔、凯文·马格努森和用中性胎头入比赛的查尔斯·莱克勒克和安东尼奥·吉奥维纳兹留在赛道上。

在第6圈做出关键超车抢到兰多·诺里斯身前的亚历山大·阿尔本，在换胎后依然保持在第四位。而因为赛道抢险员难以推出佩雷兹的赛车，以及报告称赛道上有油渍，安全车出动并带领到第13圈结束。

重新恢复比赛时基本没有意外，所有赛车都跟随着前进。维斯塔潘牢牢占据着领先位置，身后的博塔斯无法接近，而汉密尔顿也没能追上队友。英国人一度向车队提出那么早进站不是最好的策略。

事实上只有极个别赛车之间的差距不到一秒，包括尼古拉斯·拉蒂菲超过了凯文·马格努森。而对争夺制造商积分榜年度第三名的Racing Point来说，在佩雷兹退赛后单兵作战的兰斯·斯特罗尔只能跑在积分区下游，眼看着兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯在第五六名的位置上，意味着迈凯伦有望反超到第三名。

维特尔和里卡多直到第35圈和第39圈才进站换上中性胎。当澳大利亚人落到两辆迈凯伦身后时，德国人掉出积分区且落到比自己早13圈进站的队友莱克勒克身后时。摩纳哥人在换胎后从最后一位开始追赶，但是无法接近积分区的边缘。

维斯塔潘最终以15秒的巨大优势，第一次在亚斯码头赛道赢得胜利，在取得个人本赛季第二胜的同时，终结了梅赛德斯自2014年F1开启混合动力时代以来对阿布扎比大奖赛的统治——最后一次获胜的正是荷兰人现在效力的红牛。

由于对MGU-K的担忧，梅赛德斯限制了所有使用其动力单元的六辆赛车的引擎性能。虽然没能向胜利发起冲击，但是第二名的结果足够让博塔斯守住积分榜年度第二的位置。没有达到"百分百"状态的汉密尔顿，在从新冠肺炎中复出后的第一场比赛里，登上了领奖台。

阿尔本以第四名结束了他在红牛的第二个赛季，即将等待车队决定他下赛季去向的命运。虽然落后两大车队40秒，但是诺里斯为迈凯伦带回了宝贵的第五名。塞恩斯也代表英国车队的最后一场比赛中取得第六——虽然他因为在维修区里速度过慢而遭到了赛后调查。这个结果确保了迈凯伦在“争三”大战中逆转Racing Point。

下赛季将加盟迈凯伦的里卡多，以第七名完成了他在雷诺的谢幕战，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。最后一圈，澳大利亚人跑出了全场最快单圈，拿走了额外的一分。临近比赛结束，埃斯特班·奥康超过了斯特罗尔，俩人分列第九十名。

丹尼尔·科维亚特以5秒的差距无缘积分区，领先阿尔法·罗密谋的基米·莱科宁。莱克勒克与维特尔在最后一次搭档出战的比赛里，分列第13、14位。拉塞尔在回到威廉姆斯后的第一场比赛里，拿到第15名，位于吉奥维纳兹身前。拉蒂菲则在超过马格努森之后，一直跑在哈斯赛车之前，但是无法更进一步提升排名。

两位哈斯车手在所有完成比赛的19辆赛车中落在最后。马格努森领先第二次比赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。丹麦人完成了他在F1的最后一场比赛，明年将转战IMSA赛场。

2021年命运不定的佩雷兹虽然抱憾退赛，但是仍旧获得车手年度第四——也是他F1生涯十年来最高的年终排名。

Cla Driver Chassis Time
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 15.976
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 18.415
4 Thailand Alex Albon Red Bull 19.987
5 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'00.729
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'05.662
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'13.748
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'29.718
9 France Esteban Ocon Renault 1'41.069
10 Canada Lance Stroll Racing Point 1'42.738
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1 lap
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1 lap
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1 lap
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1 lap
15 United Kingdom George Russell Williams 1 lap
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 lap
17 Canada Nicholas Latifi Williams 1 lap
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 1 lap
19 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 2 laps
  Mexico Sergio Perez Racing Point  
VIEW FULL RESULTS
 
梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧

Previous article

梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 阿布扎比大奖赛
Sub-event Race
车手 马克斯 维斯塔潘
Author Frankie Mao

Trending Today

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜
Formula 1 Formula 1 / 比赛报告

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

汉密尔顿：不需要在阿布扎比证明任何事
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

汉密尔顿：不需要在阿布扎比证明任何事

布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?
Video Inside
Formula 1 Formula 1 / Nostalgia

布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?

哈斯确认2021年更换车手阵容
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

哈斯确认2021年更换车手阵容

Latest news

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜
Formula 1 Formula 1 / 比赛报告

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧

法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过

汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战

Trending

1
Formula 1

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

1h
2
Formula 1

阿布扎比大奖赛FP1：维斯塔潘最快，汉密尔顿重返赛车

3
Formula 1

小舒马赫、埃洛特、施瓦茨曼将获F1周五练习机会

4
其他耐力赛

纽博格林24小时耐力赛：梅赛德斯成为最大赢家

Latest news

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜
Formula 1

阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧
Formula 1

梅赛德斯在收官战前承认MGU-K存在隐忧

法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过
Formula 1

法拉利对失去卡米莱利“难以置信的”支持感到难过

汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战
Formula 1

汉密尔顿身体尚未“百分百”恢复，但无碍参加2020收官战

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄摘下杆位
Formula 1

阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘力压梅赛德斯双雄摘下杆位

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权