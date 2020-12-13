阿布扎比大奖赛：维斯塔潘领跑全场收获个人第十胜

比赛开始阶段非常顺利，所有赛车安全地进入一号弯，维斯塔潘很快就建立了一秒以上优势，而汉密尔顿也无法进入对博塔斯的DRS攻击区域。

第10圈，最后一次代表Racing Point比赛的塞尔吉奥·佩雷兹在来到第三计时段时，向车队报告，本周末他刚刚换上的新引擎——为此退到了倒数第二位发车——失去了动力。墨西哥人失望地把RP20赛车停到赛道边空隙处之前。

虚拟安全车信号就此发出。此时，维斯塔潘立即进站，两辆梅赛德斯也紧随其后，在萨基尔的噩梦之后，顺利完成了这次的双车进站。绝大多数赛车都在此刻进站，只有分别用硬胎发车的丹尼尔·里卡多、塞巴斯蒂安·维特尔、凯文·马格努森和用中性胎头入比赛的查尔斯·莱克勒克和安东尼奥·吉奥维纳兹留在赛道上。

在第6圈做出关键超车抢到兰多·诺里斯身前的亚历山大·阿尔本，在换胎后依然保持在第四位。而因为赛道抢险员难以推出佩雷兹的赛车，以及报告称赛道上有油渍，安全车出动并带领到第13圈结束。

重新恢复比赛时基本没有意外，所有赛车都跟随着前进。维斯塔潘牢牢占据着领先位置，身后的博塔斯无法接近，而汉密尔顿也没能追上队友。英国人一度向车队提出那么早进站不是最好的策略。

事实上只有极个别赛车之间的差距不到一秒，包括尼古拉斯·拉蒂菲超过了凯文·马格努森。而对争夺制造商积分榜年度第三名的Racing Point来说，在佩雷兹退赛后单兵作战的兰斯·斯特罗尔只能跑在积分区下游，眼看着兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯在第五六名的位置上，意味着迈凯伦有望反超到第三名。

维特尔和里卡多直到第35圈和第39圈才进站换上中性胎。当澳大利亚人落到两辆迈凯伦身后时，德国人掉出积分区且落到比自己早13圈进站的队友莱克勒克身后时。摩纳哥人在换胎后从最后一位开始追赶，但是无法接近积分区的边缘。

维斯塔潘最终以15秒的巨大优势，第一次在亚斯码头赛道赢得胜利，在取得个人本赛季第二胜的同时，终结了梅赛德斯自2014年F1开启混合动力时代以来对阿布扎比大奖赛的统治——最后一次获胜的正是荷兰人现在效力的红牛。

由于对MGU-K的担忧，梅赛德斯限制了所有使用其动力单元的六辆赛车的引擎性能。虽然没能向胜利发起冲击，但是第二名的结果足够让博塔斯守住积分榜年度第二的位置。没有达到"百分百"状态的汉密尔顿，在从新冠肺炎中复出后的第一场比赛里，登上了领奖台。

阿尔本以第四名结束了他在红牛的第二个赛季，即将等待车队决定他下赛季去向的命运。虽然落后两大车队40秒，但是诺里斯为迈凯伦带回了宝贵的第五名。塞恩斯也代表英国车队的最后一场比赛中取得第六——虽然他因为在维修区里速度过慢而遭到了赛后调查。这个结果确保了迈凯伦在“争三”大战中逆转Racing Point。

下赛季将加盟迈凯伦的里卡多，以第七名完成了他在雷诺的谢幕战，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。最后一圈，澳大利亚人跑出了全场最快单圈，拿走了额外的一分。临近比赛结束，埃斯特班·奥康超过了斯特罗尔，俩人分列第九十名。

丹尼尔·科维亚特以5秒的差距无缘积分区，领先阿尔法·罗密谋的基米·莱科宁。莱克勒克与维特尔在最后一次搭档出战的比赛里，分列第13、14位。拉塞尔在回到威廉姆斯后的第一场比赛里，拿到第15名，位于吉奥维纳兹身前。拉蒂菲则在超过马格努森之后，一直跑在哈斯赛车之前，但是无法更进一步提升排名。

两位哈斯车手在所有完成比赛的19辆赛车中落在最后。马格努森领先第二次比赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。丹麦人完成了他在F1的最后一场比赛，明年将转战IMSA赛场。

2021年命运不定的佩雷兹虽然抱憾退赛，但是仍旧获得车手年度第四——也是他F1生涯十年来最高的年终排名。