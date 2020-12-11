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阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最快，汉密尔顿重返赛车

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阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最快，汉密尔顿重返赛车
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马克斯·维斯塔潘在阿布扎比大奖赛第一节自由练习里以微小优势排名居首，刘易斯·汉密尔顿重回赛道并列第五。

本赛季最后一个比赛周末，大多数车队都在为2021年进行准备，包括塞巴斯蒂安·埃特尔在他代表法拉利参加的最后一个周末的首个阶段里，携带了巨大的尾部空气动力学测试框架出场。

瓦尔特利·博塔斯驾驶梅赛德斯W11赛车在前半小时用软胎跑出1分37.412秒之后，就没有做第二轮单圈冲刺，而是改为用本周末最硬配方的轮胎进行练习。

而先用硬胎练习，之后改换软胎的维斯塔潘做出一圈1分37.378秒，以0.034秒的微弱优势超过芬兰人后拿下本阶段的标杆。

雷诺车手埃斯特班·奥康成为本阶段第三快的车手，而红牛的亚历山大·阿尔本仅以0.032秒之差紧随其后。但是泰国车手与自己的对偶相差一秒以上，而且曾在卫生阶段在12号弯打转。

从感染新冠病毒肺炎中康复的汉密尔顿，重新回到自己的驾驶舱中。在完成了3个圈检测圈后，车队对他的刹车系统进行了维修。英国人此后用硬胎做出1分38.744秒，位居第五。

上周末在萨基尔大奖赛里收获F1生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹与同一天登上领奖台的Racing Point队友兰斯·斯特罗尔分列第六七名。但是在墨西哥人为车队参加的最后一场比赛，他将因为换上超额的动力单元的主要部件而退到最后发车。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利名列Racing Point组合之后，而基米·莱科宁处于第十。

依然在争夺制造商年度积分榜点的迈凯伦，在最后一场战役前的第一个练习就单里，两辆赛车分列第11、13位。两辆法拉利赛车与之交错。处于俩人中间的查尔斯·莱克勒克将因为在上周日开场引发与佩雷兹和维斯塔潘的事故负责，本周日将被罚退后三位发车。

回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔与队友尼古拉斯·拉蒂菲在常规车手中排名最后，而且落在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法·罗密欧替补车手罗伯特·库比卡之后。

下赛季将代表哈斯参加正式比赛的米克·舒马赫，终于得到姗姗来迟的周五练习出场机会。他坐进凯文·马格努森的赛车，在本阶段完成了23圈后，位列皮耶特罗·菲迪帕尔蒂之前。巴西人本周末继续代替在巴林大火中手部受伤的罗曼·格罗斯让比赛——法国车手已经提前回到了家中。

丹尼尔·里卡多只跑了三圈，因为油压问题而在赛道上停下赛季。此后澳大利亚人再无出场，在时间榜上垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 26 1'37.378  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 32 1'37.412 0.034
3 France Esteban Ocon Renault 34 1'38.515 1.137
4 Thailand Alex Albon Red Bull 25 1'38.547 1.169
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 24 1'38.744 1.366
6 Canada Lance Stroll Racing Point 25 1'38.831 1.453
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 25 1'38.956 1.578
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 27 1'39.150 1.772
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 30 1'39.160 1.782
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 1'39.199 1.821
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 27 1'39.330 1.952
12 Monaco Charles Leclerc Ferrari 25 1'39.344 1.966
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 28 1'39.352 1.974
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 19 1'39.670 2.292
15 Poland Robert Kubica Alfa Romeo 19 1'39.905 2.527
16 United Kingdom George Russell Williams 24 1'40.446 3.068
17 Canada Nicholas Latifi Williams 27 1'41.063 3.685
18 Germany Mick Schumacher Haas 23 1'41.235 3.857
19 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 24 1'44.069 6.691
20 Australia Daniel Ricciardo Renault 3    
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