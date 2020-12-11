阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最快，汉密尔顿重返赛车

本赛季最后一个比赛周末，大多数车队都在为2021年进行准备，包括塞巴斯蒂安·埃特尔在他代表法拉利参加的最后一个周末的首个阶段里，携带了巨大的尾部空气动力学测试框架出场。

瓦尔特利·博塔斯驾驶梅赛德斯W11赛车在前半小时用软胎跑出1分37.412秒之后，就没有做第二轮单圈冲刺，而是改为用本周末最硬配方的轮胎进行练习。

而先用硬胎练习，之后改换软胎的维斯塔潘做出一圈1分37.378秒，以0.034秒的微弱优势超过芬兰人后拿下本阶段的标杆。

雷诺车手埃斯特班·奥康成为本阶段第三快的车手，而红牛的亚历山大·阿尔本仅以0.032秒之差紧随其后。但是泰国车手与自己的对偶相差一秒以上，而且曾在卫生阶段在12号弯打转。

从感染新冠病毒肺炎中康复的汉密尔顿，重新回到自己的驾驶舱中。在完成了3个圈检测圈后，车队对他的刹车系统进行了维修。英国人此后用硬胎做出1分38.744秒，位居第五。

上周末在萨基尔大奖赛里收获F1生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹与同一天登上领奖台的Racing Point队友兰斯·斯特罗尔分列第六七名。但是在墨西哥人为车队参加的最后一场比赛，他将因为换上超额的动力单元的主要部件而退到最后发车。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利名列Racing Point组合之后，而基米·莱科宁处于第十。

依然在争夺制造商年度积分榜点的迈凯伦，在最后一场战役前的第一个练习就单里，两辆赛车分列第11、13位。两辆法拉利赛车与之交错。处于俩人中间的查尔斯·莱克勒克将因为在上周日开场引发与佩雷兹和维斯塔潘的事故负责，本周日将被罚退后三位发车。

回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔与队友尼古拉斯·拉蒂菲在常规车手中排名最后，而且落在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法·罗密欧替补车手罗伯特·库比卡之后。

下赛季将代表哈斯参加正式比赛的米克·舒马赫，终于得到姗姗来迟的周五练习出场机会。他坐进凯文·马格努森的赛车，在本阶段完成了23圈后，位列皮耶特罗·菲迪帕尔蒂之前。巴西人本周末继续代替在巴林大火中手部受伤的罗曼·格罗斯让比赛——法国车手已经提前回到了家中。

丹尼尔·里卡多只跑了三圈，因为油压问题而在赛道上停下赛季。此后澳大利亚人再无出场，在时间榜上垫底。