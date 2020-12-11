阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最快，汉密尔顿重返赛车

马克斯·维斯塔潘在阿布扎比大奖赛第一节自由练习里以微小优势排名居首，刘易斯·汉密尔顿重回赛道并列第五。
本赛季最后一个比赛周末，大多数车队都在为2021年进行准备，包括塞巴斯蒂安·埃特尔在他代表法拉利参加的最后一个周末的首个阶段里，携带了巨大的尾部空气动力学测试框架出场。
瓦尔特利·博塔斯驾驶梅赛德斯W11赛车在前半小时用软胎跑出1分37.412秒之后，就没有做第二轮单圈冲刺，而是改为用本周末最硬配方的轮胎进行练习。
而先用硬胎练习，之后改换软胎的维斯塔潘做出一圈1分37.378秒，以0.034秒的微弱优势超过芬兰人后拿下本阶段的标杆。
雷诺车手埃斯特班·奥康成为本阶段第三快的车手，而红牛的亚历山大·阿尔本仅以0.032秒之差紧随其后。但是泰国车手与自己的对偶相差一秒以上，而且曾在卫生阶段在12号弯打转。
从感染新冠病毒肺炎中康复的汉密尔顿，重新回到自己的驾驶舱中。在完成了3个圈检测圈后，车队对他的刹车系统进行了维修。英国人此后用硬胎做出1分38.744秒，位居第五。
上周末在萨基尔大奖赛里收获F1生涯首胜的塞尔吉奥·佩雷兹与同一天登上领奖台的Racing Point队友兰斯·斯特罗尔分列第六七名。但是在墨西哥人为车队参加的最后一场比赛，他将因为换上超额的动力单元的主要部件而退到最后发车。
AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特和皮埃尔·加斯利名列Racing Point组合之后，而基米·莱科宁处于第十。
依然在争夺制造商年度积分榜点的迈凯伦，在最后一场战役前的第一个练习就单里，两辆赛车分列第11、13位。两辆法拉利赛车与之交错。处于俩人中间的查尔斯·莱克勒克将因为在上周日开场引发与佩雷兹和维斯塔潘的事故负责，本周日将被罚退后三位发车。
回到威廉姆斯的乔治·拉塞尔与队友尼古拉斯·拉蒂菲在常规车手中排名最后，而且落在顶替安东尼奥·吉奥维纳兹出场的阿尔法·罗密欧替补车手罗伯特·库比卡之后。
下赛季将代表哈斯参加正式比赛的米克·舒马赫，终于得到姗姗来迟的周五练习出场机会。他坐进凯文·马格努森的赛车，在本阶段完成了23圈后，位列皮耶特罗·菲迪帕尔蒂之前。巴西人本周末继续代替在巴林大火中手部受伤的罗曼·格罗斯让比赛——法国车手已经提前回到了家中。
丹尼尔·里卡多只跑了三圈，因为油压问题而在赛道上停下赛季。此后澳大利亚人再无出场，在时间榜上垫底。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|26
|1'37.378
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|32
|1'37.412
|0.034
|3
|Esteban Ocon
|Renault
|34
|1'38.515
|1.137
|4
|Alex Albon
|Red Bull
|25
|1'38.547
|1.169
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|24
|1'38.744
|1.366
|6
|Lance Stroll
|Racing Point
|25
|1'38.831
|1.453
|7
|Sergio Perez
|Racing Point
|25
|1'38.956
|1.578
|8
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|27
|1'39.150
|1.772
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|30
|1'39.160
|1.782
|10
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|22
|1'39.199
|1.821
|11
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|27
|1'39.330
|1.952
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|25
|1'39.344
|1.966
|13
|Lando Norris
|McLaren
|28
|1'39.352
|1.974
|14
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|19
|1'39.670
|2.292
|15
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|19
|1'39.905
|2.527
|16
|George Russell
|Williams
|24
|1'40.446
|3.068
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|27
|1'41.063
|3.685
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|23
|1'41.235
|3.857
|19
|Pietro Fittipaldi
|Haas
|24
|1'44.069
|6.691
|20
|Daniel Ricciardo
|Renault
|3
|VIEW FULL RESULTS
About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|阿布扎比大奖赛
|Author
|Frankie Mao