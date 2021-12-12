阿布扎比大奖赛：维斯塔潘最后圈击败汉密尔顿获胜夺冠，国际汽联引争议

比赛一开场，维斯塔潘起步稍慢，而汉密尔顿做出迅捷的启动，在一号弯前干净利落地超过红牛赛车率先进弯。但是很快，俩人6-7号之字弯展开了激战，汉密尔顿因对手占据了线路而决定走上缓冲区，然后回到赛道上，并继续留在前方。

红牛方面立即向赛会干事迈克尔·马西提出抗议，但是赛会干事认定不需要介入调查。眼见汉密尔顿拉开了4秒以上的差距，软胎发车的维斯塔潘率先进站，梅赛德斯立即做出反应，再下一圈召回自己的车手。在同样使用 硬胎的情况下，汉密尔顿继续保持。

第36圈，安东尼奥·吉奥维纳兹赛车出现故障停在赛道上，导致了虚拟安全车。梅赛德斯让汉密尔顿留在赛道上，而红牛做了反向的做法，让维斯塔潘进站更换了一套新的硬胎。

赛道恢复绿旗状态后，维斯塔潘以每圈0.8秒左右的优势往前追，但是汉密尔顿做出了回应，确保自己依然有良好的优势。

然而就在比赛进入最后5圈时，比赛出现了对维斯塔潘有利的转折。威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在14号弯失控撞墙，导致了安全车出现。梅赛德斯让汉密尔顿继续留在赛道上，而红牛让维斯塔潘进站换上了软胎。此时，俩人之间有5辆被套圈的赛车。

眼看比赛圈数一圈一圈减少，赛道抢险员也用吊车拖走了威廉姆斯赛车，马西在倒数第二圈突然改变了此前“被套圈赛车不得超车”的决定，发出新的指示“被套圈赛车可以超过安全车”。这意味着原本介于汉密尔顿失去了维斯塔潘身前的屏障：兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔。

比赛在最后一圈重启，而且进入决斗模式。汉密尔顿在一号弯继续守在之前，但维斯塔潘在6号弯里挤到了内线，两辆赛车避免了碰撞。由于DRS没有启动，汉密尔顿只能尝试在9号弯前的直道上尝试利用尾流，当他试图从外线寻找机会时，维斯塔潘做出防守动作，守住了进弯的线路，在还剩半圈左右时，奠定了胜局。荷兰人最终领先2秒多冲过终点线，取得了本赛季个人第10场胜利，同时摘下了自己第一个世界冠军，也是历史上第一位荷兰世界冠军。

安全车，佩雷兹也同样进站更换了软胎。但是不久后红牛把他再次召回而且直接退赛。墨西哥人在比赛开始阶段，发挥了团队主意精神，采取了晚进站的策略，在汉密尔顿换胎后坚决阻挡。俩人在第20圈的交战中，佩雷兹表现强硬，虽然最终还是被对手超过，但是帮助维斯塔潘追回了5秒。

佩雷兹的退赛，把领奖台的最后一个位置让给了卡洛斯·塞恩斯。西班牙人从第五位发车，但在第一次既定的进站后超过了重要竞争对手——迈凯伦的诺里斯。英国小将在第三位发车，但是在一号弯里就被佩雷兹超过。而在比赛进入最后10圈时，他的迈凯伦赛车出现了慢漏气，不得不额外进一次站，这让他排名下滑，但最后还是追回到第七名。

最后一圈的争夺里，使用硬胎的博塔斯无法挡住已经换上软胎的角田裕毅、皮埃尔·加斯利，失去了第四名的位置。日本新秀在冲线时只落后塞恩斯0.5秒，与领奖台失之交臂。芬兰人则在他代表梅赛德斯的最后一场比赛里，以第六名完赛。

第12位发车的费尔南多·阿隆索，依靠着一停的策略，拿到了第八名，在Alpine队友埃斯特班·奥康之前一名。最后一个积分归于莱克勒克。摩纳哥人在虚拟安全车下第二次进站。

塞巴斯蒂安·维特尔为列第11名，与积分区擦肩而过。在他身后的是丹尼尔·里卡多。而兰斯·斯特罗尔在自己的第100场大奖赛里程碑比赛里，只获得第13名。米克·舒马赫则是赛道上最后一个完成比赛的车手。

F1生涯谢幕表演的基米·莱科宁成为第一个退赛的车手，因为赛车疑似线控刹车问题，他在6号弯失控后撞墙，毁坏了鼻翼。虽然芬兰人回到了维修区，但是无法继续比赛。几乎同时，最后一次代表威廉姆斯比赛的乔治·拉塞尔因失去动力，直接回到了维修区。

下赛季将正式作为梅赛德斯车手比赛的拉塞尔，在社交媒体上发表了自己对最后争议事件的看法：“这是不能接受的。”

在制造商年度积分榜上，梅赛德斯完成了连续八年夺得制造商世界冠军的壮举。而法拉利击败迈凯伦，重新回到了前三名的行列。而在车手积分榜上，塞恩斯凭借本场比赛的领奖台，在第五名争夺中笑到了自后，成为第二集团的第一名。

不过比赛技术后，梅赛德斯以《竞赛规则》第48.8条和第48.12条对比赛结果提出了抗议。