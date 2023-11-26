阿布扎比大奖赛：维斯塔潘收获赛季第19胜，梅赛德斯惊险拿下年度亚军

杆位出发的维斯塔潘在第一圈受到了查尔斯·莱克勒克的猛烈挑战，但以精准地走先挫败了对手的超车企图，开始把比赛纳入自己的掌握。此后的比赛里，荷兰人没有受到任何挑战，除了进站期间交出位置之外，始终领跑比赛，最终以17.9秒的巨大优势赢得胜利，从日本以来实现了一波七连胜。

从第九位发车的塞尔吉奥·佩雷兹尽管依靠更快的赛车，在赛道上以第二名完赛，但因为引发与兰多·诺里斯的碰撞受到5秒处罚。被他超过的莱克勒克和乔治·拉塞尔都跟在5秒之内完赛，使得他们分获第二三名。

第11位发车的刘易斯·汉密尔顿在最后一圈试图超越角田裕毅但没有成功后，止步于第九名。但由于周五撞车后就一直没有状态的卡洛斯·塞恩斯最后时刻退赛，法拉利在本场比赛里只比梅赛德斯多拿一分，意味着德国制造商以3分的微弱优势，拿到本赛季车队年度亚军。

诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷在发车阶段表现神勇，第一圈过后分别处于第三四位，英国人更是一度超越队友后进入前三。但第一次进站期间，诺里斯耗时5.1秒，被拉塞尔在维修区通道里超过。此后，迈凯伦就渐渐无缘领奖台争夺，最后取得第五六名。

费尔南多·阿隆索在他加盟阿斯顿·马丁首个赛季的最后一场比赛里，凭借尾声阶段超越AlphaTauri的角田，拿到与发车顺位相同的第七名。他的队友兰斯·斯特罗尔在塞恩斯退赛后，取得了最后一个积分。最后阶段，他受到了丹尼尔·里卡多施加的压力，但没有给澳大利亚人任何机会。两名Alpine车手排在第12和13名，随后是亚历山大·阿尔本。前十位发车的尼科·霍肯博格最终没有足够的速度保持在积分区，仅仅取得第15名。

第19位发车的周冠宇在第一圈前进一个排名，此后除了阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯之外，主要与哈斯的凯文·马格努森、威廉姆斯的洛根·萨金特竞争。在都采用二停策略的情况下，中国小将在最后阶段被直线速度更快的萨金特超越，以第18名完成个人第二个赛季的最后一场，排在退赛的塞恩斯、博塔斯和丹麦车手之前。