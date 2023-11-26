阿布扎比大奖赛：维斯塔潘收获赛季第19胜，梅赛德斯惊险拿下年度亚军
马克斯·维斯塔潘在波澜不惊的阿布扎比大奖赛中毫无悬念地获得胜利，创造了单赛季19胜的纪录，而梅赛德斯惊险地守住了制造商年度第二名。
杆位出发的维斯塔潘在第一圈受到了查尔斯·莱克勒克的猛烈挑战，但以精准地走先挫败了对手的超车企图，开始把比赛纳入自己的掌握。此后的比赛里，荷兰人没有受到任何挑战，除了进站期间交出位置之外，始终领跑比赛，最终以17.9秒的巨大优势赢得胜利，从日本以来实现了一波七连胜。
从第九位发车的塞尔吉奥·佩雷兹尽管依靠更快的赛车，在赛道上以第二名完赛，但因为引发与兰多·诺里斯的碰撞受到5秒处罚。被他超过的莱克勒克和乔治·拉塞尔都跟在5秒之内完赛，使得他们分获第二三名。
第11位发车的刘易斯·汉密尔顿在最后一圈试图超越角田裕毅但没有成功后，止步于第九名。但由于周五撞车后就一直没有状态的卡洛斯·塞恩斯最后时刻退赛，法拉利在本场比赛里只比梅赛德斯多拿一分，意味着德国制造商以3分的微弱优势，拿到本赛季车队年度亚军。
诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷在发车阶段表现神勇，第一圈过后分别处于第三四位，英国人更是一度超越队友后进入前三。但第一次进站期间，诺里斯耗时5.1秒，被拉塞尔在维修区通道里超过。此后，迈凯伦就渐渐无缘领奖台争夺，最后取得第五六名。
费尔南多·阿隆索在他加盟阿斯顿·马丁首个赛季的最后一场比赛里，凭借尾声阶段超越AlphaTauri的角田，拿到与发车顺位相同的第七名。他的队友兰斯·斯特罗尔在塞恩斯退赛后，取得了最后一个积分。最后阶段，他受到了丹尼尔·里卡多施加的压力，但没有给澳大利亚人任何机会。两名Alpine车手排在第12和13名，随后是亚历山大·阿尔本。前十位发车的尼科·霍肯博格最终没有足够的速度保持在积分区，仅仅取得第15名。
第19位发车的周冠宇在第一圈前进一个排名，此后除了阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯之外，主要与哈斯的凯文·马格努森、威廉姆斯的洛根·萨金特竞争。在都采用二停策略的情况下，中国小将在最后阶段被直线速度更快的萨金特超越，以第18名完成个人第二个赛季的最后一场，排在退赛的塞恩斯、博塔斯和丹麦车手之前。
Latest news
阿布扎比大奖赛：维斯塔潘收获赛季第19胜，梅赛德斯惊险拿下年度亚军
阿布扎比大奖赛：维斯塔潘收获赛季第19胜，梅赛德斯惊险拿下年度亚军 阿布扎比大奖赛：维斯塔潘收获赛季第19胜，梅赛德斯惊险拿下年度亚军
阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘强势逆转摘杆位，汉密尔顿连续两场Q2出局
阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘强势逆转摘杆位，汉密尔顿连续两场Q2出局 阿布扎比大奖赛排位赛：维斯塔潘强势逆转摘杆位，汉密尔顿连续两场Q2出局
阿布扎比大奖赛FP3：拉塞尔依旧最快，周冠宇第十
阿布扎比大奖赛FP3：拉塞尔依旧最快，周冠宇第十 阿布扎比大奖赛FP3：拉塞尔依旧最快，周冠宇第十
迈凯伦确信2026年后继续使用梅赛德斯引擎是“很简单的”决定
迈凯伦确信2026年后继续使用梅赛德斯引擎是“很简单的”决定 迈凯伦确信2026年后继续使用梅赛德斯引擎是“很简单的”决定
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.