阿布扎比大奖赛：维斯塔潘完美收官，莱克勒克收获年度第二

杆位上的维斯塔潘起步出色,防守住了试图寻找机会的队友佩雷兹。刘易斯·汉密尔顿虽然在6号弯超过超过卡洛斯·塞恩斯,但因为被认定驶出赛道获得利益而不得不让出位置。乔治·拉塞尔则在起步后被同胞兰多·诺里斯超过。

佩雷兹在第15圈率先进站并且在换上硬胎后一度比队友快2秒。尽管荷兰人的换胎并不如往常高效,但仍然在出站后处于第一。此后,维斯塔潘没有受到任何威胁,带着8秒多的优势,本赛季第15次第一个冲过终点线。

红牛试图帮助佩雷兹取得年度第二,因为即便在2010至2013年期间四夺世界冠军期间也没有包揽过冠亚军。奥地利车队为墨西哥人采取了两停策略,而法拉利则对勒克莱尔执行了一停,摩纳哥人在半程过后占据了第二位。

最后阶段,佩雷兹依靠更新的轮胎快速追击,但在追赶过程中遇到了落后赛车的阻挡,损失了关键的时间。最终,莱克勒克以1.3秒的微弱优势,抢在红牛车手之前过线,并且足够他拿下年度第二名。虽然佩雷兹在本场及锦标赛积分榜上屈居第三,但也刷新了F1生涯最高年度排名。

当汉密尔顿把位置让出后,他与塞恩斯展开了缠斗,俩人多次互相交换位置。期间,英国人报告赛车电能不足,因此连续被塞恩斯和队友拉塞尔超越。不过,此后他的赛车电池能量恢复正常,并且追到了拉塞尔身后。当后者第二次进站后,他前进了一个排名。

梅赛德斯尝试让汉密尔顿用硬胎坚持到底,尽管后者认为这样的策略并不正确。当佩雷兹和塞恩斯换上新轮胎后,汉密尔顿的旧轮胎无力抵挡,先被红牛车手超过后跌出领奖台。倒数第四圈,就在西班牙人追到身后时,他的W13赛车突然无法换挡,只能缓慢地驶回维修区后退赛。

至此,这位七届世界冠军只能带着年度第六、没有胜利、没有杆位的结果完成2022赛季,遭遇了F1生涯最惨淡的一年。

拉塞尔因为第一次进站期间的危险释放,收到了5秒罚时,这让他无力挑战法拉利,最后以第五名完赛。诺里斯则在汉密尔顿退赛后,提升到第六名。

赛前已经基本锁定年度第四的Alpine,在第27圈时损失了费尔南多·阿隆索的赛车。西班牙人效力法国车队的最后一场比赛以退赛收场。不过,埃斯特班·奥康为车队取得第七名。随后是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。加拿大人在比赛中超过了参加F1生涯谢幕战的塞巴斯蒂安·维特尔。而丹尼尔·里卡多在代表迈凯伦的最后一场比赛里拿到第九名。而得益于汉密尔顿的退赛,维特尔在最后一战里取得积分。

角田裕毅以第11名结束赛季收官战。周冠宇在新秀赛季的最后一场比赛里获得第12名,领先皮埃尔·加斯利。虽然中国小将未能进入积分区,但是他与维特尔、斯特罗尔上演了精彩的较量。尽管瓦尔特利·博塔斯同样没有进入积分区,意味着阿尔法·罗密欧本场比赛一分不得,但凭借单场排名,瑞士车队得以保住年度第六名。

下赛季失去席位的米克·舒马赫和尼古拉斯·拉蒂菲在比赛后期发生碰撞,德国车手受到了5秒处罚。而拉蒂菲在比赛结束前回到维修区退赛。

Sebastian Vettel, Aston Martin, waves to fans at the end of his final race in F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images