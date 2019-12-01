阿布扎比大奖赛：汉密尔顿领跑全场获胜

汉密尔顿在发车阶段顺利起步后领跑比赛，而马克斯·维斯塔潘在第一圈里被查尔斯·莱克勒克超过后落到第三位。不过，荷兰人顶住了塞巴斯蒂安·维特尔在第一圈后半圈里的进攻，德国人此后渐渐被甩开。

由于技术问题，DRS没有在预定的时间得到激活，这在超车困难的亚斯码头赛道造成了严重影响，直到第18圈。

法拉利采取了二停策略，在第12圈结束时执行双进站，这让维斯塔潘自动回到了第二位。红牛在第25圈把荷兰人召回，但他此时已经落后汉密尔顿12秒。这意味着晚一圈进站的梅赛德斯车手出站后稳居第一。最终，新科“六冠王”以18秒的巨大优势，令人信服地拿下本赛季个人第11场胜利，也是职业生涯第84个分站冠军。

换胎后的维斯塔潘又落到莱克勒克之后，而且突然觉得赛车存在问题，车队指导他对引擎模式进行调整。虽然他依然觉得有异样，但还是在第32圈，在八号弯里超过了莱克勒克。摩纳哥人试图在11号弯进行反攻但没有成功。六圈过后，法拉利为他换上软胎，但已经于事无补。

不过，莱克勒克的成绩并不确定，因为他的赛车在比赛前被国际汽联发现实际油量与上报油量存在“明显差异”，因此将在赛后进行调查。这使得第四名完赛的瓦尔特利·博塔斯有望获得第三名。

博塔斯因为更换动力单元部件而从最后一位发车，但是九圈过后就进入了积分区。梅赛德斯在第29圈将他召回换胎。芬兰人在两辆法拉利赛车第二次进站后，超过了前方的阿尔本。最后阶段，他向莱克勒克发起猛追，在冲线时只落后一秒不到。

法拉利本场比赛连续二次执行双进站。但是第一轮进站时，维特尔因为左侧两条轮胎没有及时装上而被耽误。虽然第二轮进站没有出错，但是让他落到了亚历山大·阿尔本身后。德国人在倒数第二圈终于追上红牛新秀后完成了超车，以第五名完成比赛。

中游集团的“胜利”之争主要集中于Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯之间，而两者采取了截然相反的策略：诺里斯从第三排以软胎起跑，而佩雷兹则以中性胎在第十位发车。

迈凯伦新秀在第八圈就进站换上硬胎。墨西哥车手在开场圈经历了与队友兰斯·斯特罗尔及红牛二队车手皮埃尔·加斯利的碰擦。这次事件导致法国人鼻翼受损，但是赛会干事认定无需进一步采取行动。

极长的硬胎策略让诺里斯在其他中游集团对手进站后长时间处于第七名，但是他的轮胎也在尾声阶段消耗严重。佩雷兹用中性胎跑了37圈才换上硬胎。最后十圈，他先后超过了雷诺车手尼科·霍肯伯格，并在最后时刻干净利落地拿下诺里斯，为Racing Point抢下第七名，诺里斯则以第八名完赛。

明年无缘比赛机会的霍肯伯格在唯一一次进站时换上中性胎。因为轮胎性能下滑，他在最后几圈里排名不断下落，最终落到积分区外，而且被队友丹尼尔·里卡多超过，以第十二名完成了最后一战。

红牛二队的丹尼尔·科维亚特和另一位迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯则分列第九、十名。

哈斯车手凯文·马格努森一度在第一圈冲上到第八名，但是第21圈换上中性胎后就远离了积分区。他的队友罗曼·格罗斯让、阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹同病相怜。

意大利人曾试图超越威廉姆斯老将罗伯特·库比卡时发生了碰撞，但是赛会同样认为无需进一步处理。

威廉姆斯新秀乔治·拉塞尔在发车时被库比卡超越，但是凭借更加出色的比赛能力，还是领先队友完赛。即将告别的波兰人最高时处于第十五名，但还是在个人最后一场比赛里落到完赛车手的最后一名。

第一圈的事故直接捣毁了加斯利的比赛，他仅仅是超过了库比卡。而始终处于积分区之外的斯特罗尔，在还剩十圈时回到维修区退出了比赛。

由于加斯利没有获得积分，塞恩斯依靠第十名的成绩，在车手年度积分榜上超过加斯利一分，在赢得“第二级别”最高排名的同时，获得了年度第六名的成绩。